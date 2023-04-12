https://ria.ru/20230412/toplivo-1864799481.html

Херш: Зеленский присвоил 400 миллионов долларов, выделенных Вашингтоном

Херш: Зеленский присвоил 400 миллионов долларов, выделенных Вашингтоном - РИА Новости, 12.04.2023

Херш: Зеленский присвоил 400 миллионов долларов, выделенных Вашингтоном

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его окружения присвоили сотни миллионов долларов, которые США выделяли на закупку топлива, утверждает американский... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:19

2023-04-12T15:19

2023-04-12T16:16

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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и члены его окружения присвоили сотни миллионов долларов, которые США выделяли на закупку топлива, утверждает американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на платформе Substack."Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой. <...> А кто платит за газ и нефть? Мы", — цитирует Херш "осведомленного американского сотрудника разведки".По словам журналиста, сколько Киев платил за солярку, неизвестно.Зеленский и многие из его окружения забирали себе "несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива", продолжает расследователь. По оценке аналитиков из ЦРУ, в прошлом году было "присвоено по меньшей мере 400 миллионов долларов".Директор ЦРУ Уильям Бернс в январе проинформировал украинского президента о коррупции в Киеве, передав ему список из 35 чиновников и генералов. Через полторы недели Зеленский уволил десяток самых "хвастливых" из них, не стеснявшихся разъезжать на своих новых "мерседесах", заключил Херш.Еврокомиссия поставила перед Украиной несколько условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, среди которых — усиление борьбы с коррупцией. По словам депутата Рады Ирины Геращенко, к безнаказанности и коррупции на Украине привела политическая цензура.

https://ria.ru/20230322/khischeniya-1859710955.html

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860416238.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, сеймур херш, владимир зеленский, джо байден, северный поток