https://ria.ru/20230412/teplosnabzhenie-1864713001.html
Теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы
Теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы - РИА Новости, 12.04.2023
Теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы
Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:33
2023-04-12T11:33
2023-04-12T11:33
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петр бирюков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с резким повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это - минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. "Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что решение о завершении отопительного сезона принимается правительством Москвы, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов.
https://ria.ru/20230412/moskva-1864682875.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, петр бирюков, жкх, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ, МОЭК
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с резким повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК
" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это - минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал Бирюков.
На севере Москвы благоустроят территории возле ТПУ "Тимирязевская"
Заммэра подчеркнул, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.
"Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что решение о завершении отопительного сезона принимается правительством Москвы, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов.