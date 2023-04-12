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Теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы - РИА Новости, 12.04.2023
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11:33 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/teplosnabzhenie-1864713001.html
Теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы
Теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы - РИА Новости, 12.04.2023
Теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы
Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:33
2023-04-12T11:33
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москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с резким повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это - минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. "Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что решение о завершении отопительного сезона принимается правительством Москвы, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов.
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москва, петр бирюков, жкх, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ, МОЭК

Теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКошка у батареи в квартире
Кошка у батареи в квартире - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Кошка у батареи в квартире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с резким повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это - минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.
"Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что решение о завершении отопительного сезона принимается правительством Москвы, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХМОЭК
 
 
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