https://ria.ru/20230412/teplosnabzhenie-1864713001.html

Теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы

Теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы - РИА Новости, 12.04.2023

Теплоснабжение Москвы переведено на минимальные параметры работы

Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:33

2023-04-12T11:33

2023-04-12T11:33

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москва

петр бирюков

жкх

моэк

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с резким повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это - минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. "Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что решение о завершении отопительного сезона принимается правительством Москвы, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов.

https://ria.ru/20230412/moskva-1864682875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, жкх, моэк