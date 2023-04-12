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В Бурятии родился первый теленок "из пробирки" - РИА Новости, 12.04.2023
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10:20 12.04.2023 (обновлено: 10:58 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/telenok-1864692496.html
В Бурятии родился первый теленок "из пробирки"
В Бурятии родился первый теленок "из пробирки" - РИА Новости, 12.04.2023
В Бурятии родился первый теленок "из пробирки"
В Бурятии родился первый теленок "из пробирки" — от трансплантации эмбриона, сообщается в Telegram-канале Бурятской государственной сельскохозяйственной... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:20
2023-04-12T10:58
хорошие новости
общество
кабанский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 12 апр — РИА Новости. В Бурятии родился первый теленок "из пробирки" — от трансплантации эмбриона, сообщается в Telegram-канале Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Это произошло в ООО "Рубин" — одном из ведущих сельхозпредприятий республики, которое расположено в Кабанском районе. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии рассказали РИА Новости, что трансплантацию провели в начале июня 2022 года. Разведением занимались специалисты республиканской Госплемслужбы совместно с племпредприятием "Барнаульское". В ведомстве подчеркнули, что уже получают от других фермерских хозяйств заявки по трансплантации эмбриона, так что метод может получить дальнейшее распространение.
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кабанский район
республика бурятия
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общество, кабанский район, республика бурятия
Хорошие новости, Общество, Кабанский район, Республика Бурятия
В Бурятии родился первый теленок "из пробирки"

Первый в Бурятии теленок от трансплантации эмбриона родился в Кабанском районе республики

© БГСХА имени В. Р. ФилипповаТеленок, родившийся при помощи трансплантации эмбрионов в Бурятии. Кадр из видео
Теленок, родившийся при помощи трансплантации эмбрионов в Бурятии. Кадр из видео
© БГСХА имени В. Р. Филиппова
Теленок, родившийся при помощи трансплантации эмбрионов в Бурятии. Кадр из видео
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 12 апр — РИА Новости. В Бурятии родился первый теленок "из пробирки" — от трансплантации эмбриона, сообщается в Telegram-канале Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.
«

"Наши педагоги стали свидетелями пока уникального для Бурятии случая — рождения теленка от трансплантации эмбрионов", — говорится в публикации.

Это произошло в ООО "Рубин" — одном из ведущих сельхозпредприятий республики, которое расположено в Кабанском районе.
В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии рассказали РИА Новости, что трансплантацию провели в начале июня 2022 года. Разведением занимались специалисты республиканской Госплемслужбы совместно с племпредприятием "Барнаульское".
В ведомстве подчеркнули, что уже получают от других фермерских хозяйств заявки по трансплантации эмбриона, так что метод может получить дальнейшее распространение.
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