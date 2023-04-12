https://ria.ru/20230412/telenok-1864692496.html

В Бурятии родился первый теленок "из пробирки"

В Бурятии родился первый теленок "из пробирки" - РИА Новости, 12.04.2023

В Бурятии родился первый теленок "из пробирки"

В Бурятии родился первый теленок "из пробирки" — от трансплантации эмбриона, сообщается в Telegram-канале Бурятской государственной сельскохозяйственной... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:20

2023-04-12T10:20

2023-04-12T10:58

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УЛАН-УДЭ, 12 апр — РИА Новости. В Бурятии родился первый теленок "из пробирки" — от трансплантации эмбриона, сообщается в Telegram-канале Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Это произошло в ООО "Рубин" — одном из ведущих сельхозпредприятий республики, которое расположено в Кабанском районе. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии рассказали РИА Новости, что трансплантацию провели в начале июня 2022 года. Разведением занимались специалисты республиканской Госплемслужбы совместно с племпредприятием "Барнаульское". В ведомстве подчеркнули, что уже получают от других фермерских хозяйств заявки по трансплантации эмбриона, так что метод может получить дальнейшее распространение.

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кабанский район

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, кабанский район, республика бурятия