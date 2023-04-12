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В Бурятии родился первый теленок "из пробирки"
В Бурятии родился первый теленок "из пробирки" - РИА Новости, 12.04.2023
В Бурятии родился первый теленок "из пробирки"
В Бурятии родился первый теленок "из пробирки" — от трансплантации эмбриона, сообщается в Telegram-канале Бурятской государственной сельскохозяйственной... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:20
2023-04-12T10:20
2023-04-12T10:58
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УЛАН-УДЭ, 12 апр — РИА Новости. В Бурятии родился первый теленок "из пробирки" — от трансплантации эмбриона, сообщается в Telegram-канале Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Это произошло в ООО "Рубин" — одном из ведущих сельхозпредприятий республики, которое расположено в Кабанском районе. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии рассказали РИА Новости, что трансплантацию провели в начале июня 2022 года. Разведением занимались специалисты республиканской Госплемслужбы совместно с племпредприятием "Барнаульское". В ведомстве подчеркнули, что уже получают от других фермерских хозяйств заявки по трансплантации эмбриона, так что метод может получить дальнейшее распространение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, кабанский район, республика бурятия
Хорошие новости, Общество, Кабанский район, Республика Бурятия
В Бурятии родился первый теленок "из пробирки"
Первый в Бурятии теленок от трансплантации эмбриона родился в Кабанском районе республики
УЛАН-УДЭ, 12 апр — РИА Новости.
В Бурятии родился первый теленок "из пробирки" — от трансплантации эмбриона, сообщается в Telegram-канале
Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.
«
"Наши педагоги стали свидетелями пока уникального для Бурятии случая — рождения теленка от трансплантации эмбрионов", — говорится в публикации.
Это произошло в ООО "Рубин" — одном из ведущих сельхозпредприятий республики, которое расположено в Кабанском районе.
В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии рассказали РИА Новости, что трансплантацию провели в начале июня 2022 года. Разведением занимались специалисты республиканской Госплемслужбы совместно с племпредприятием "Барнаульское".
В ведомстве подчеркнули, что уже получают от других фермерских хозяйств заявки по трансплантации эмбриона, так что метод может получить дальнейшее распространение.
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