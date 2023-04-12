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Американские СМИ пытаются через суд получить видео штурма Капитолия - РИА Новости, 12.04.2023
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22:43 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/ssha-1864926750.html
Американские СМИ пытаются через суд получить видео штурма Капитолия
Американские СМИ пытаются через суд получить видео штурма Капитолия - РИА Новости, 12.04.2023
Американские СМИ пытаются через суд получить видео штурма Капитолия
Девять американских СМИ, в том числе телеканал CNN, через суд пытаются получить сделанные во время штурма Капитолия записи камер видеонаблюдения, которые ранее... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T22:43
2023-04-12T22:43
кевин маккарти
фбр
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Девять американских СМИ, в том числе телеканал CNN, через суд пытаются получить сделанные во время штурма Капитолия записи камер видеонаблюдения, которые ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти передал телеканалу Fox News, сообщает CNN. Иск, поданный в федеральный суд в Вашингтоне, направлен против ФБР и министерства юстиции США. Его авторы просят предоставить им доступ к 44 тысячам часов записей с камер наблюдения, которые ранее получил ведущий Fox News. Уточняется, что СМИ, подавшие иск, ссылаются на федеральный закон об информации. Они заявляют, что если доступ был предоставлен одному каналу, то такая информация должна быть доступна и другим запрашивающим его СМИ. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия. В марте текущего года телеканал Fox News сообщил, что изучил более 40 тысяч часов записей с камер наблюдения из Капитолия, сделанных в день его штурма в январе 2021 года, и пришел к выводу, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа мирно прогуливались по зданию как туристы. Сообщалось, что записи видеонаблюдения передал телеканалу спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.
https://ria.ru/20230406/konkurentsiya-1863363326.html
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кевин маккарти, фбр, в мире, сша, дональд трамп, джо байден, вашингтон (штат)
Кевин Маккарти, ФБР, В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Вашингтон (штат)
Американские СМИ пытаются через суд получить видео штурма Капитолия

Девять СМИ подали иск против ФБР и Минюста США, чтобы получить видео штурма Капитолия

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Девять американских СМИ, в том числе телеканал CNN, через суд пытаются получить сделанные во время штурма Капитолия записи камер видеонаблюдения, которые ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти передал телеканалу Fox News, сообщает CNN.
Иск, поданный в федеральный суд в Вашингтоне, направлен против ФБР и министерства юстиции США. Его авторы просят предоставить им доступ к 44 тысячам часов записей с камер наблюдения, которые ранее получил ведущий Fox News.
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Уточняется, что СМИ, подавшие иск, ссылаются на федеральный закон об информации. Они заявляют, что если доступ был предоставлен одному каналу, то такая информация должна быть доступна и другим запрашивающим его СМИ.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
В марте текущего года телеканал Fox News сообщил, что изучил более 40 тысяч часов записей с камер наблюдения из Капитолия, сделанных в день его штурма в январе 2021 года, и пришел к выводу, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа мирно прогуливались по зданию как туристы. Сообщалось, что записи видеонаблюдения передал телеканалу спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.
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