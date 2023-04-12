https://ria.ru/20230412/ssha-1864818738.html

Херш заявил о полном разрыве между Белым домом и разведсообществом США

Херш заявил о полном разрыве между Белым домом и разведсообществом США - РИА Новости, 12.04.2023

Херш заявил о полном разрыве между Белым домом и разведсообществом США

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на сотрудника разведки заявляет о "полном разрыве" между руководством Белого дома и РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:10

2023-04-12T16:10

2023-04-12T16:22

сша

сеймур херш

джо байден

энтони блинкен

северный поток

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на сотрудника разведки заявляет о "полном разрыве" между руководством Белого дома и разведывательным сообществом. "Между руководством Белого дома и разведывательным сообществом произошел полный разрыв", - цитирует Херш слова сотрудника разведки в материале, опубликованном на странице журналиста на платформе Substack. Как пишет журналист, ему неоднократно говорили о "жесткой идеологии и отсутствии политических навыков", демонстрируемых госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ссылаясь на сотрудника разведки, Херш отмечает, что президент США Джо Байден и его два главных советника по внешней политике "живут в других мирах", нежели опытные дипломаты, военные и разведчики, прикомандированные к Белому дому. Херш пишет, что видный американский дипломат в отставке, выступающий против политики Байдена в отношении Китая и России, описал Блинкена как не более чем "самоуверенного сотрудника конгресса", а Салливана - как "руководителя политической кампании", который внезапно оказывается прямо в центре мира дипломатии высокого уровня "без сочувствия к оппозиции". Собеседник подчеркнул, что они "достойные политики", но теперь приходится иметь дело с "перевернутым миром" политики и энергетики, где Китай и Индия продают переработанный бензин Западу. Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230412/tsru-1864802544.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864762833.html

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, сеймур херш, джо байден, энтони блинкен, северный поток, в мире