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Херш заявил о полном разрыве между Белым домом и разведсообществом США - РИА Новости, 12.04.2023
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16:10 12.04.2023 (обновлено: 16:22 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/ssha-1864818738.html
Херш заявил о полном разрыве между Белым домом и разведсообществом США
Херш заявил о полном разрыве между Белым домом и разведсообществом США - РИА Новости, 12.04.2023
Херш заявил о полном разрыве между Белым домом и разведсообществом США
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на сотрудника разведки заявляет о "полном разрыве" между руководством Белого дома и РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:10
2023-04-12T16:22
сша
сеймур херш
джо байден
энтони блинкен
северный поток
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на сотрудника разведки заявляет о "полном разрыве" между руководством Белого дома и разведывательным сообществом. "Между руководством Белого дома и разведывательным сообществом произошел полный разрыв", - цитирует Херш слова сотрудника разведки в материале, опубликованном на странице журналиста на платформе Substack. Как пишет журналист, ему неоднократно говорили о "жесткой идеологии и отсутствии политических навыков", демонстрируемых госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ссылаясь на сотрудника разведки, Херш отмечает, что президент США Джо Байден и его два главных советника по внешней политике "живут в других мирах", нежели опытные дипломаты, военные и разведчики, прикомандированные к Белому дому. Херш пишет, что видный американский дипломат в отставке, выступающий против политики Байдена в отношении Китая и России, описал Блинкена как не более чем "самоуверенного сотрудника конгресса", а Салливана - как "руководителя политической кампании", который внезапно оказывается прямо в центре мира дипломатии высокого уровня "без сочувствия к оппозиции". Собеседник подчеркнул, что они "достойные политики", но теперь приходится иметь дело с "перевернутым миром" политики и энергетики, где Китай и Индия продают переработанный бензин Западу. Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230412/tsru-1864802544.html
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864762833.html
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сша, сеймур херш, джо байден, энтони блинкен, северный поток, в мире
США, Сеймур Херш, Джо Байден, Энтони Блинкен, Северный поток, В мире
Херш заявил о полном разрыве между Белым домом и разведсообществом США

Херш заявил о полном разрыве между руководством Белого дома и разведсообществом США

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на сотрудника разведки заявляет о "полном разрыве" между руководством Белого дома и разведывательным сообществом.
"Между руководством Белого дома и разведывательным сообществом произошел полный разрыв", - цитирует Херш слова сотрудника разведки в материале, опубликованном на странице журналиста на платформе Substack.
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Как пишет журналист, ему неоднократно говорили о "жесткой идеологии и отсутствии политических навыков", демонстрируемых госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ссылаясь на сотрудника разведки, Херш отмечает, что президент США Джо Байден и его два главных советника по внешней политике "живут в других мирах", нежели опытные дипломаты, военные и разведчики, прикомандированные к Белому дому.
Херш пишет, что видный американский дипломат в отставке, выступающий против политики Байдена в отношении Китая и России, описал Блинкена как не более чем "самоуверенного сотрудника конгресса", а Салливана - как "руководителя политической кампании", который внезапно оказывается прямо в центре мира дипломатии высокого уровня "без сочувствия к оппозиции". Собеседник подчеркнул, что они "достойные политики", но теперь приходится иметь дело с "перевернутым миром" политики и энергетики, где Китай и Индия продают переработанный бензин Западу.
Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
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СШАСеймур ХершДжо БайденЭнтони БлинкенСеверный потокВ мире
 
 
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