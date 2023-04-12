https://ria.ru/20230412/sputniki-1864641181.html

Эксперт рассказал, какие спутники больше всего нужны России

Эксперт рассказал, какие спутники больше всего нужны России - РИА Новости, 12.04.2023

Эксперт рассказал, какие спутники больше всего нужны России

России необходимо создание отечественных массовых группировок дистанционного зондирования Земли, системы широкополосного доступа в интернет и перспективных... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T02:11

2023-04-12T02:11

2023-04-12T02:11

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. России необходимо создание отечественных массовых группировок дистанционного зондирования Земли, системы широкополосного доступа в интернет и перспективных спутников-серверных хранилищ на орбите, рассказал РИА Новости гендиректор компании "Аэрокосмическая корпорация "Новый космос" Антон Алексеев. "Особенную актуальность имеет идея создания отечественного проекта широкополосного интернета класса OneWeb/StarLink. Другой сверхактуальной задачей является создание российской группировок по дистанционному зондированию Земли, включающей оптические и радиолокационные спутники для целого ряда направлений", - сказал Алексеев. По его словам, спутники дистанционного зондирования Земли могут применяться в сферах природопользования, экологии, энергетики, а также в строительстве и при обеспечении национальной безопасности. Еще одним перспективным направлением Алексеев назвал создание спутников - серверных хранилищ на орбите. Он подчеркнул, что в данный момент основными "тормозами" развития таких орбитальных группировок среди частных компаний являются законодательные ограничения. Кроме того, такие компании зачастую не могут получить венчурное и долгосрочное финансирование из-за таких "стоп-условий, как например, наличие до миллиарда рублей выручки за прошлый год, или условия уже осуществленного 1 к 1 собственного софинансирования по проекту, или обязательного наличия готового спутника для начала диалогов о возможности поддержки". Алексеев считает, что если бы таких ограничений не было, то вопрос работы со сроками создания спутников стал бы намного более управляемым. По словам эксперта, сейчас в России есть "сильные кадры, ИТ-заделы, исторически сложившиеся инженерные космические компетенции", которым нужно лишь создать условия для кратного роста.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864636950.html

https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864563636.html

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космос - риа наука, россия, земля