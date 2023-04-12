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Жители города Шахты отправили помощь в зону спецоперации

Жители города Шахты отправили помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

Жители города Шахты отправили помощь в зону спецоперации

Жители города Шахты в Ростовской области отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации, приуроченную к Пасхе, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-12T17:45

2023-04-12T17:45

2023-05-06T16:10

специальная военная операция на украине

шахты

ростовская область

александр шевченко

надежные люди

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр – РИА Новости. Жители города Шахты в Ростовской области отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации, приуроченную к Пасхе, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. "Из Шахт отправили очередную партию помощи в зону СВО. В седьмой сбор, приуроченный к Пасхе, собрали более 22 тонн помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что в зону спецоперации отправились продукты, теплые вещи и "душевные письма" от школьников. "Подобные посылки формируются в зависимости от запросов. То есть у нас люди выходят на связь, говорят, что необходимо на данный момент, и мы формируем такую помощь", - заявил замначальника отдела горадминистрации по молодежной политике Александр Шевченко.

шахты

ростовская область

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шахты, ростовская область, александр шевченко, надежные люди