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Жители города Шахты отправили помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 12.04.2023 (обновлено: 16:10 06.05.2023)
https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1870184308.html
Жители города Шахты отправили помощь в зону спецоперации
Жители города Шахты отправили помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Жители города Шахты отправили помощь в зону спецоперации
Жители города Шахты в Ростовской области отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации, приуроченную к Пасхе, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-12T17:45
2023-05-06T16:10
специальная военная операция на украине
шахты
ростовская область
александр шевченко
надежные люди
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр – РИА Новости. Жители города Шахты в Ростовской области отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации, приуроченную к Пасхе, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. "Из Шахт отправили очередную партию помощи в зону СВО. В седьмой сбор, приуроченный к Пасхе, собрали более 22 тонн помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что в зону спецоперации отправились продукты, теплые вещи и "душевные письма" от школьников. "Подобные посылки формируются в зависимости от запросов. То есть у нас люди выходят на связь, говорят, что необходимо на данный момент, и мы формируем такую помощь", - заявил замначальника отдела горадминистрации по молодежной политике Александр Шевченко.
шахты
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шахты, ростовская область, александр шевченко, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Шахты, Ростовская область, Александр Шевченко, Надежные люди
Жители города Шахты отправили помощь в зону спецоперации

Жители города Шахты отправили в зону спецоперации помощь, приуроченную к Пасхе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости
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Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр – РИА Новости. Жители города Шахты в Ростовской области отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации, приуроченную к Пасхе, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
"Из Шахт отправили очередную партию помощи в зону СВО. В седьмой сбор, приуроченный к Пасхе, собрали более 22 тонн помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в зону спецоперации отправились продукты, теплые вещи и "душевные письма" от школьников.
"Подобные посылки формируются в зависимости от запросов. То есть у нас люди выходят на связь, говорят, что необходимо на данный момент, и мы формируем такую помощь", - заявил замначальника отдела горадминистрации по молодежной политике Александр Шевченко.
 
Специальная военная операция на УкраинеШахтыРостовская областьАлександр ШевченкоНадежные люди
 
 
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