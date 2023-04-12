https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1870175781.html

Фонд политолога Михеева оказал финансовую помощь бойцам спецоперации

Фонд политолога Михеева оказал финансовую помощь бойцам спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

Фонд политолога Михеева оказал финансовую помощь бойцам спецоперации

Техника и материалы для бойцов вооруженных сил России, а также необходимые препараты и оборудование для раненых на сумму 635 миллионов рублей, которые собраны в РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-12T10:50

2023-04-12T10:50

2023-05-06T15:27

специальная военная операция на украине

общество

сергей михеев

россия

надежные люди

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Техника и материалы для бойцов вооруженных сил России, а также необходимые препараты и оборудование для раненых на сумму 635 миллионов рублей, которые собраны в фонд добровольцами со всей России, закуплены и переданы в войска, сообщил РИА Новости основатель благотворительного фонда политолог Сергей Михеев. "Всего с августа прошлого года (в фонд) собрано 861 миллион рублей. Оказано помощи на 635 миллионов. Соответственно разница находится в работе. Сейчас в работе 107 заявок", – сказал Михеев. Благотворительный фонд официально зарегистрирован, работает под контролем Минюста РФ, отчеты фонда выкладываются на сайте и в соцсетях, сказал политолог. Он добавил, что сам зарплату в нем не получает. Взносы в фонд приходят со всей России, разными суммами, сказал политолог. Все они направляются на закупку техники и материалов для бойцов, а также препаратов и необходимого оборудования для восстановления раненых. "Я лично никакой зарплаты в фонде не получаю. При этом на сам фонд (помещение, склад, транспорт и т.д.) потрачено 2,5% средств. В то время как по закону мы имеем право на развитие фонда тратить до 20%. Мы всё по минимуму стараемся", - добавил он. В отчете фонда от 10 апреля, опубликованном на сайте с фото и видео, сообщается о передаче на фронт четырех квадроциклов, двигателей и запчастей для автомобилей "Камаз" и "ЗиЛ-130". Также военным переданы наборы инструментов и необходимых материалов для ремонта, масла разных типов, бронежилеты, лазерные дальномеры и монокуляры, радиостанции и бинокли, квадрокоптеры различных типов, аккумуляторы и инверторы, пилы и дизель-генератор, а также теплая одежда, термобельё, складные коврики и спальники.

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html

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общество, сергей михеев, россия, надежные люди