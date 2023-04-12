https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1870175781.html
Фонд политолога Михеева оказал финансовую помощь бойцам спецоперации
Фонд политолога Михеева оказал финансовую помощь бойцам спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Фонд политолога Михеева оказал финансовую помощь бойцам спецоперации
Техника и материалы для бойцов вооруженных сил России, а также необходимые препараты и оборудование для раненых на сумму 635 миллионов рублей, которые собраны в РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-12T10:50
2023-04-12T10:50
2023-05-06T15:27
специальная военная операция на украине
общество
сергей михеев
россия
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e7ab2fe9d5fdb8c1cb0d8bfcd3003b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Техника и материалы для бойцов вооруженных сил России, а также необходимые препараты и оборудование для раненых на сумму 635 миллионов рублей, которые собраны в фонд добровольцами со всей России, закуплены и переданы в войска, сообщил РИА Новости основатель благотворительного фонда политолог Сергей Михеев. "Всего с августа прошлого года (в фонд) собрано 861 миллион рублей. Оказано помощи на 635 миллионов. Соответственно разница находится в работе. Сейчас в работе 107 заявок", – сказал Михеев. Благотворительный фонд официально зарегистрирован, работает под контролем Минюста РФ, отчеты фонда выкладываются на сайте и в соцсетях, сказал политолог. Он добавил, что сам зарплату в нем не получает. Взносы в фонд приходят со всей России, разными суммами, сказал политолог. Все они направляются на закупку техники и материалов для бойцов, а также препаратов и необходимого оборудования для восстановления раненых. "Я лично никакой зарплаты в фонде не получаю. При этом на сам фонд (помещение, склад, транспорт и т.д.) потрачено 2,5% средств. В то время как по закону мы имеем право на развитие фонда тратить до 20%. Мы всё по минимуму стараемся", - добавил он. В отчете фонда от 10 апреля, опубликованном на сайте с фото и видео, сообщается о передаче на фронт четырех квадроциклов, двигателей и запчастей для автомобилей "Камаз" и "ЗиЛ-130". Также военным переданы наборы инструментов и необходимых материалов для ремонта, масла разных типов, бронежилеты, лазерные дальномеры и монокуляры, радиостанции и бинокли, квадрокоптеры различных типов, аккумуляторы и инверторы, пилы и дизель-генератор, а также теплая одежда, термобельё, складные коврики и спальники.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3db43baac23217848fb7f45446fa3bd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей михеев, россия, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Михеев, Россия, Надежные люди
Фонд политолога Михеева оказал финансовую помощь бойцам спецоперации
Фонд политолога Михеева оказал бойцам спецоперации помощь на 635 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Техника и материалы для бойцов вооруженных сил России, а также необходимые препараты и оборудование для раненых на сумму 635 миллионов рублей, которые собраны в фонд добровольцами со всей России, закуплены и переданы в войска, сообщил РИА Новости основатель благотворительного фонда политолог Сергей Михеев.
"Всего с августа прошлого года (в фонд) собрано 861 миллион рублей. Оказано помощи на 635 миллионов. Соответственно разница находится в работе. Сейчас в работе 107 заявок", – сказал Михеев.
Благотворительный фонд официально зарегистрирован, работает под контролем Минюста РФ, отчеты фонда выкладываются на сайте и в соцсетях, сказал политолог. Он добавил, что сам зарплату в нем не получает. Взносы в фонд приходят со всей России, разными суммами, сказал политолог. Все они направляются на закупку техники и материалов для бойцов, а также препаратов и необходимого оборудования для восстановления раненых.
"Я лично никакой зарплаты в фонде не получаю. При этом на сам фонд (помещение, склад, транспорт и т.д.) потрачено 2,5% средств. В то время как по закону мы имеем право на развитие фонда тратить до 20%. Мы всё по минимуму стараемся", - добавил он.
В отчете фонда от 10 апреля, опубликованном на сайте с фото и видео, сообщается о передаче на фронт четырех квадроциклов, двигателей и запчастей для автомобилей "Камаз" и "ЗиЛ-130". Также военным переданы наборы инструментов и необходимых материалов для ремонта, масла разных типов, бронежилеты, лазерные дальномеры и монокуляры, радиостанции и бинокли, квадрокоптеры различных типов, аккумуляторы и инверторы, пилы и дизель-генератор, а также теплая одежда, термобельё, складные коврики и спальники.
Автопоезд из 40 машин отправили из Тувы в зону спецоперации