https://ria.ru/20230412/sotsobekty-1864872610.html

Гладков проверил работы на соцобъектах района Белгородской области

Гладков проверил работы на соцобъектах района Белгородской области - РИА Новости, 12.04.2023

Гладков проверил работы на соцобъектах района Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с рабочей поездкой посетил Красногвардейский район, где проверил темпы выполнения работ по обновлению и... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:57

2023-04-12T17:57

2023-04-12T17:57

белгородская область

белгородская область

жкх

красногвардейский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с рабочей поездкой посетил Красногвардейский район, где проверил темпы выполнения работ по обновлению и строительству ряда объектов социальной инфраструктуры в муниципалитете, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что руководитель региона вместе с главой администрации района Анной Куташовой проинспектировал ход ремонтных работ автомобильной дороги Новохуторное – Бодяково – Котляров – Ливенка. Общая протяженность участка составит почти 11 километров. Но обновление выделено более 213 млн рублей. "Конечно, ремонт этого участка не решит все дорожные проблемы муниципалитета. Поэтому задача Анны Петровны выслушать запрос жителей, выстроить все объекты в приоритетном порядке", – поручил губернатор. Как отметили в пресс-службе правительства региона, в 2023 году по нацпроекту "Здравоохранение" и программе "Модернизация первичного звена" в Красногвардейском районе будет проведён капремонт трёх объектов: здания поликлиники центральной районной больницы, здания фельдшерско-акушерского пункта села Палатово и центра врача общей практики в селе Верхососна. По объекту в райцентре подрядная организация активно ведёт внутренние работы: выполняется демонтаж дверных коробок, плинтусов и оконных рам, разводка внутренних сетей и отделка стен. В середине лета подрядчик планирует завершить все работы. Кроме того, отмечается, что за последний год в Красногвардейском районе получен рекордный надой – 111 тонн молока. В ходе визита Гладков посетил крупнейшее в регионе молочное производство – АО "Самаринское". В прошлом году предприятие получило 202 миллиона рублей господдержки на возмещение капитальных затрат. А за последние семь лет в несколько этапов был реализован комплексный проект по созданию молочно-товарной фермы с общим поголовьем более пяти тысяч коров и новыми рабочими местами. Всё производство автоматизировано. Каждая корова, телёнок имеют бирку с номером, при вводе которого в программу можно отследить всю информацию о животном. За этот год в бюджеты всех уровней ожидается отчисление с доходов "Самаринского" порядка 62 миллионов рублей налогов и сборов. С 11 октября 2022 года с агропромышленными предприятиями региона подписано соглашение о создании условий для сохранения уровня доходов работников, принимающих участие в СВО. Приехав в Бирюч, губернатор проверил ход ремонта многоэтажного дома, ранее имевшего статус бывшего общежития. Здесь заменили кровлю, утеплили фасад, обновили энергосистему, водопроводные и канализационные сети, а также произвели ремонт коридора и мест общего пользования. По результатам общественной приёмки были выявлены недостатки: мелкие трещины на стенах и проблемы с проводкой в кухне. Гладков поручил подрядной организации в ближайшие две недели устранить все замечания. В завершение рабочей поездки по муниципалитету руководитель Белгородской области вместе со своими профильными заместителями провел встречу с жителями на Соборной площади в Бирюче.

https://ria.ru/20230405/belgorod-1863270556.html

https://ria.ru/20230327/zhile-1861054924.html

https://ria.ru/20230320/zhile-1859259339.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, жкх, красногвардейский район, вячеслав гладков