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Сотрудничество стран БРИКС обсуждают на Неделе российской дипломатии - РИА Новости, 12.04.2023
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14:45 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/sotrudnichestvo-1864788403.html
Сотрудничество стран БРИКС обсуждают на Неделе российской дипломатии
Сотрудничество стран БРИКС обсуждают на Неделе российской дипломатии - РИА Новости, 12.04.2023
Сотрудничество стран БРИКС обсуждают на Неделе российской дипломатии
Сотрудничество Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР – главная тема IV Недели российской дипломатии "БРИКС-2023: новые вызовы и перспективы развития в условиях... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:45
2023-04-12T14:45
брикс
самарский университет
наталья тюрина
бразилия
латинская америка
индия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сотрудничество Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР – главная тема IV Недели российской дипломатии "БРИКС-2023: новые вызовы и перспективы развития в условиях международной нестабильности", которая стартовала в Самарском университете на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова. В ней принимают участие ведущие ученые, эксперты, сотрудники МИД, журналисты.О том, как надежды связывают СМИ Бразилии и всей Латинской Америки с миротворческим потенциалом БРИКС, рассказал на форуме обозреватель входящего в медиагруппу "Россия сегодня" портала ИноСМИ Дмитрий Бабич. По его словам, пресса в США, странах ЕС и Канаде порой умышленно замалчивает инициативы БРИКС, стараясь сохранить видимость доминирования в мировой повестке дня "Большой семерки" (G7), объединяющей лишь страны "нового" и "старого" Запада. Зато во многих странах Латинской Америки (не только в самой Бразилии) БРИКС воспринимается как структура с мощным экономическим и миротворческим потенциалом. Именно от БРИКС издания Мексики, Венесуэлы, Боливии ждут действий, которые отведут угрозу глобального разрушительного конфликта и помогут построить более справедливый к бедным механизм глобальной экономической интеграции, указал Бабич."Развитие международных отношений – одна из главных составляющих продвижения российского образования за рубежом и укрепления партнерских связей в области науки, технологий и инноваций, – подчеркнул ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва Владимир Богатырев. – Создав региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова и проводя такие мероприятия, как Неделя российской дипломатии, университет решает важную задачу – устанавливает контакты с ведущими российскими и зарубежными институтами, посольствами разных государств для развития межуниверситетского сотрудничества и внешних связей Самарской области. Кроме того, студенты, обучающиеся в Самарском университете им. Королёва по направлению "Международные отношения", имеют возможность общаться с представителями профессионального дипломатического сообщества по актуальным вопросам внешнеполитической повестки дня"."Самарский университет, являясь давним партнёром нашей медиагруппы, уверенно продолжает развивать изучение международной тематики и подготовку высококвалифицированных кадров на этом направлении. Обмен опытом между нами в этой связи безусловно является взаимовыгодной инициативой", – отметила начальник управления Дирекции международного сотрудничества "России сегодня" Кристина Лях."Мы рады продолжить наше партнёрство с Самарским университетом, – сказала начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина. – Российские университеты продолжают активно развивать международное сотрудничество в области науки и технологий, создаются новые исследовательские группы и проекты, развиваются совместные образовательные программы, растет интерес к русскому языку и культуре. Такие встречи со студентами и преподавателями ведущих российских вузов помогают разобраться в трендах, обсудить основные подходы к инструментам гуманитарного взаимодействия.
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бразилия
латинская америка
индия
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брикс, самарский университет, наталья тюрина, бразилия, латинская америка, индия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
БРИКС, Самарский университет, Наталья Тюрина, Бразилия, Латинская Америка, Индия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)

Сотрудничество стран БРИКС обсуждают на Неделе российской дипломатии

© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья ЮрловаКристина Лях
Кристина Лях - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья Юрлова
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сотрудничество Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР – главная тема IV Недели российской дипломатии "БРИКС-2023: новые вызовы и перспективы развития в условиях международной нестабильности", которая стартовала в Самарском университете на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова. В ней принимают участие ведущие ученые, эксперты, сотрудники МИД, журналисты.
О том, как надежды связывают СМИ Бразилии и всей Латинской Америки с миротворческим потенциалом БРИКС, рассказал на форуме обозреватель входящего в медиагруппу "Россия сегодня" портала ИноСМИ Дмитрий Бабич. По его словам, пресса в США, странах ЕС и Канаде порой умышленно замалчивает инициативы БРИКС, стараясь сохранить видимость доминирования в мировой повестке дня "Большой семерки" (G7), объединяющей лишь страны "нового" и "старого" Запада. Зато во многих странах Латинской Америки (не только в самой Бразилии) БРИКС воспринимается как структура с мощным экономическим и миротворческим потенциалом. Именно от БРИКС издания Мексики, Венесуэлы, Боливии ждут действий, которые отведут угрозу глобального разрушительного конфликта и помогут построить более справедливый к бедным механизм глобальной экономической интеграции, указал Бабич.
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья ЮрловаДмитрий Бабич
Дмитрий Бабич - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья Юрлова
Дмитрий Бабич
"Развитие международных отношений – одна из главных составляющих продвижения российского образования за рубежом и укрепления партнерских связей в области науки, технологий и инноваций, – подчеркнул ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва Владимир Богатырев. – Создав региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова и проводя такие мероприятия, как Неделя российской дипломатии, университет решает важную задачу – устанавливает контакты с ведущими российскими и зарубежными институтами, посольствами разных государств для развития межуниверситетского сотрудничества и внешних связей Самарской области. Кроме того, студенты, обучающиеся в Самарском университете им. Королёва по направлению "Международные отношения", имеют возможность общаться с представителями профессионального дипломатического сообщества по актуальным вопросам внешнеполитической повестки дня".
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья ЮрловаIV Неделя российской дипломатии
IV Неделя российской дипломатии - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья Юрлова
IV Неделя российской дипломатии
"Самарский университет, являясь давним партнёром нашей медиагруппы, уверенно продолжает развивать изучение международной тематики и подготовку высококвалифицированных кадров на этом направлении. Обмен опытом между нами в этой связи безусловно является взаимовыгодной инициативой", – отметила начальник управления Дирекции международного сотрудничества "России сегодня" Кристина Лях.
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья ЮрловаНаталья Тюрина
Наталья Тюрина - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья Юрлова
Наталья Тюрина
"Мы рады продолжить наше партнёрство с Самарским университетом, – сказала начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина. – Российские университеты продолжают активно развивать международное сотрудничество в области науки и технологий, создаются новые исследовательские группы и проекты, развиваются совместные образовательные программы, растет интерес к русскому языку и культуре. Такие встречи со студентами и преподавателями ведущих российских вузов помогают разобраться в трендах, обсудить основные подходы к инструментам гуманитарного взаимодействия.
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БРИКССамарский университетНаталья ТюринаБразилияЛатинская АмерикаИндияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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