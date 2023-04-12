https://ria.ru/20230412/sotrudnichestvo-1864788403.html

Сотрудничество стран БРИКС обсуждают на Неделе российской дипломатии

Сотрудничество стран БРИКС обсуждают на Неделе российской дипломатии - РИА Новости, 12.04.2023

Сотрудничество стран БРИКС обсуждают на Неделе российской дипломатии

Сотрудничество Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР – главная тема IV Недели российской дипломатии "БРИКС-2023: новые вызовы и перспективы развития в условиях... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:45

2023-04-12T14:45

2023-04-12T14:45

брикс

самарский университет

наталья тюрина

бразилия

латинская америка

индия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864785091_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_929fcbbd52eeb091f9fc35e5818654d0.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сотрудничество Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР – главная тема IV Недели российской дипломатии "БРИКС-2023: новые вызовы и перспективы развития в условиях международной нестабильности", которая стартовала в Самарском университете на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова. В ней принимают участие ведущие ученые, эксперты, сотрудники МИД, журналисты.О том, как надежды связывают СМИ Бразилии и всей Латинской Америки с миротворческим потенциалом БРИКС, рассказал на форуме обозреватель входящего в медиагруппу "Россия сегодня" портала ИноСМИ Дмитрий Бабич. По его словам, пресса в США, странах ЕС и Канаде порой умышленно замалчивает инициативы БРИКС, стараясь сохранить видимость доминирования в мировой повестке дня "Большой семерки" (G7), объединяющей лишь страны "нового" и "старого" Запада. Зато во многих странах Латинской Америки (не только в самой Бразилии) БРИКС воспринимается как структура с мощным экономическим и миротворческим потенциалом. Именно от БРИКС издания Мексики, Венесуэлы, Боливии ждут действий, которые отведут угрозу глобального разрушительного конфликта и помогут построить более справедливый к бедным механизм глобальной экономической интеграции, указал Бабич."Развитие международных отношений – одна из главных составляющих продвижения российского образования за рубежом и укрепления партнерских связей в области науки, технологий и инноваций, – подчеркнул ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва Владимир Богатырев. – Создав региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова и проводя такие мероприятия, как Неделя российской дипломатии, университет решает важную задачу – устанавливает контакты с ведущими российскими и зарубежными институтами, посольствами разных государств для развития межуниверситетского сотрудничества и внешних связей Самарской области. Кроме того, студенты, обучающиеся в Самарском университете им. Королёва по направлению "Международные отношения", имеют возможность общаться с представителями профессионального дипломатического сообщества по актуальным вопросам внешнеполитической повестки дня"."Самарский университет, являясь давним партнёром нашей медиагруппы, уверенно продолжает развивать изучение международной тематики и подготовку высококвалифицированных кадров на этом направлении. Обмен опытом между нами в этой связи безусловно является взаимовыгодной инициативой", – отметила начальник управления Дирекции международного сотрудничества "России сегодня" Кристина Лях."Мы рады продолжить наше партнёрство с Самарским университетом, – сказала начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина. – Российские университеты продолжают активно развивать международное сотрудничество в области науки и технологий, создаются новые исследовательские группы и проекты, развиваются совместные образовательные программы, растет интерес к русскому языку и культуре. Такие встречи со студентами и преподавателями ведущих российских вузов помогают разобраться в трендах, обсудить основные подходы к инструментам гуманитарного взаимодействия.

https://ria.ru/20230301/bezopasnost-1855075156.html

бразилия

латинская америка

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

брикс, самарский университет, наталья тюрина, бразилия, латинская америка, индия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)