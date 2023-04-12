Сотрудничество стран БРИКС обсуждают на Неделе российской дипломатии
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья ЮрловаКристина Лях
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья Юрлова
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сотрудничество Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР – главная тема IV Недели российской дипломатии "БРИКС-2023: новые вызовы и перспективы развития в условиях международной нестабильности", которая стартовала в Самарском университете на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова. В ней принимают участие ведущие ученые, эксперты, сотрудники МИД, журналисты.
О том, как надежды связывают СМИ Бразилии и всей Латинской Америки с миротворческим потенциалом БРИКС, рассказал на форуме обозреватель входящего в медиагруппу "Россия сегодня" портала ИноСМИ Дмитрий Бабич. По его словам, пресса в США, странах ЕС и Канаде порой умышленно замалчивает инициативы БРИКС, стараясь сохранить видимость доминирования в мировой повестке дня "Большой семерки" (G7), объединяющей лишь страны "нового" и "старого" Запада. Зато во многих странах Латинской Америки (не только в самой Бразилии) БРИКС воспринимается как структура с мощным экономическим и миротворческим потенциалом. Именно от БРИКС издания Мексики, Венесуэлы, Боливии ждут действий, которые отведут угрозу глобального разрушительного конфликта и помогут построить более справедливый к бедным механизм глобальной экономической интеграции, указал Бабич.
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья ЮрловаДмитрий Бабич
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья Юрлова
Дмитрий Бабич
"Развитие международных отношений – одна из главных составляющих продвижения российского образования за рубежом и укрепления партнерских связей в области науки, технологий и инноваций, – подчеркнул ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва Владимир Богатырев. – Создав региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова и проводя такие мероприятия, как Неделя российской дипломатии, университет решает важную задачу – устанавливает контакты с ведущими российскими и зарубежными институтами, посольствами разных государств для развития межуниверситетского сотрудничества и внешних связей Самарской области. Кроме того, студенты, обучающиеся в Самарском университете им. Королёва по направлению "Международные отношения", имеют возможность общаться с представителями профессионального дипломатического сообщества по актуальным вопросам внешнеполитической повестки дня".
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья ЮрловаIV Неделя российской дипломатии
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья Юрлова
IV Неделя российской дипломатии
"Самарский университет, являясь давним партнёром нашей медиагруппы, уверенно продолжает развивать изучение международной тематики и подготовку высококвалифицированных кадров на этом направлении. Обмен опытом между нами в этой связи безусловно является взаимовыгодной инициативой", – отметила начальник управления Дирекции международного сотрудничества "России сегодня" Кристина Лях.
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья ЮрловаНаталья Тюрина
© Фото : Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова/Дарья Юрлова
Наталья Тюрина
"Мы рады продолжить наше партнёрство с Самарским университетом, – сказала начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина. – Российские университеты продолжают активно развивать международное сотрудничество в области науки и технологий, создаются новые исследовательские группы и проекты, развиваются совместные образовательные программы, растет интерес к русскому языку и культуре. Такие встречи со студентами и преподавателями ведущих российских вузов помогают разобраться в трендах, обсудить основные подходы к инструментам гуманитарного взаимодействия.