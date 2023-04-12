https://ria.ru/20230412/siyyarto-1864846700.html

Сийярто высказался о перспективе сотрудничества Минска и Будапешта

Сийярто высказался о перспективе сотрудничества Минска и Будапешта - РИА Новости, 12.04.2023

Сийярто высказался о перспективе сотрудничества Минска и Будапешта

У Белоруссии и Венгрии есть возможность сотрудничать, несмотря на преграды, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на открытии... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:51

2023-04-12T16:51

2023-04-12T16:51

в мире

белоруссия

венгрия

будапешт

петер сийярто

сергей алейник

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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. У Белоруссии и Венгрии есть возможность сотрудничать, несмотря на преграды, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на открытии в Будапеште заседания белорусско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. "Наше сотрудничество основано на взаимном уважении, и мы пытаемся его осуществлять на основе взаимных интересов. У нас есть возможность сотрудничать, несмотря на различные преграды, которые на этом пути возникают", - заявил глава венгерского МИД. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник во вторник прибыл с визитом в Венгрию. Отмечается, что под сопредседательством Алейника и Сийярто в среду пройдет заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. Сийярто в феврале посещал Белоруссию с рабочим визитом, тогда в том числе прошли переговоры с Алейником. В январе 2023 года главы МИД провели телефонный разговор, договорились о продолжении диалога и нацеленности стран на развитие взаимовыгодных отношений. По словам главы венгерского МИД, Будапешт намерен продолжать взаимодействовать с Минском в сферах, не затронутых санкциями, в том числе, в сельском хозяйстве.

https://ria.ru/20230411/potok-1864553584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, венгрия, будапешт, петер сийярто, сергей алейник