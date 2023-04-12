https://ria.ru/20230412/siyyarto-1864846700.html
Сийярто высказался о перспективе сотрудничества Минска и Будапешта
Сийярто высказался о перспективе сотрудничества Минска и Будапешта - РИА Новости, 12.04.2023
Сийярто высказался о перспективе сотрудничества Минска и Будапешта
У Белоруссии и Венгрии есть возможность сотрудничать, несмотря на преграды, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на открытии... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:51
2023-04-12T16:51
2023-04-12T16:51
в мире
белоруссия
венгрия
будапешт
петер сийярто
сергей алейник
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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. У Белоруссии и Венгрии есть возможность сотрудничать, несмотря на преграды, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на открытии в Будапеште заседания белорусско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. "Наше сотрудничество основано на взаимном уважении, и мы пытаемся его осуществлять на основе взаимных интересов. У нас есть возможность сотрудничать, несмотря на различные преграды, которые на этом пути возникают", - заявил глава венгерского МИД. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник во вторник прибыл с визитом в Венгрию. Отмечается, что под сопредседательством Алейника и Сийярто в среду пройдет заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. Сийярто в феврале посещал Белоруссию с рабочим визитом, тогда в том числе прошли переговоры с Алейником. В январе 2023 года главы МИД провели телефонный разговор, договорились о продолжении диалога и нацеленности стран на развитие взаимовыгодных отношений. По словам главы венгерского МИД, Будапешт намерен продолжать взаимодействовать с Минском в сферах, не затронутых санкциями, в том числе, в сельском хозяйстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, венгрия, будапешт, петер сийярто, сергей алейник
В мире, Белоруссия, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Сергей Алейник
Сийярто высказался о перспективе сотрудничества Минска и Будапешта
Глава МИД Венгрии Сийярто: Минск и Будапешт могут сотрудничать, несмотря на преграды
МИНСК, 12 апр - РИА Новости. У Белоруссии и Венгрии есть возможность сотрудничать, несмотря на преграды, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на открытии в Будапеште заседания белорусско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
"Наше сотрудничество основано на взаимном уважении, и мы пытаемся его осуществлять на основе взаимных интересов. У нас есть возможность сотрудничать, несмотря на различные преграды, которые на этом пути возникают", - заявил глава венгерского МИД.
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник
во вторник прибыл с визитом в Венгрию. Отмечается, что под сопредседательством Алейника и Сийярто в среду пройдет заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.
Сийярто в феврале посещал Белоруссию с рабочим визитом, тогда в том числе прошли переговоры с Алейником. В январе 2023 года главы МИД провели телефонный разговор, договорились о продолжении диалога и нацеленности стран на развитие взаимовыгодных отношений. По словам главы венгерского МИД, Будапешт намерен продолжать взаимодействовать с Минском в сферах, не затронутых санкциями, в том числе, в сельском хозяйстве.
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