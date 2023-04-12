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Боевики в Сирии пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию - РИА Новости, 12.04.2023
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22:20 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/siria-1864925037.html
Боевики в Сирии пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию
Боевики в Сирии пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию - РИА Новости, 12.04.2023
Боевики в Сирии пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию
Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в Сирии попытались прорваться на территорию, подконтрольную... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T22:20
2023-04-12T22:20
в мире
сирия
россия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в Сирии попытались прорваться на территорию, подконтрольную правительственным силам, три боевика уничтожены, один сирийский военнослужащий погиб, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. "В провинции Идлиб в районе населённого пункта Мамухия боевиками террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам. Уничтожено три боевика. Погиб один сирийский военнослужащий", - сказал Гуринов. Кроме того, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны запрещенных в России террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Хайат Тахрир Аш-Шам"*: в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия – два обстрела. "В результате артиллерийского обстрела по позициям правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, ранено шесть сирийских военнослужащих", - отметил Гуринов.* Террористические группировки, запрещенные в России.
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в мире, сирия, россия, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Россия, Идлиб (мухафаза)
Боевики в Сирии пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию

ЦПВС: боевики в Сирии пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в Сирии попытались прорваться на территорию, подконтрольную правительственным силам, три боевика уничтожены, один сирийский военнослужащий погиб, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
"В провинции Идлиб в районе населённого пункта Мамухия боевиками террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам. Уничтожено три боевика. Погиб один сирийский военнослужащий", - сказал Гуринов.
Кроме того, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны запрещенных в России террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Хайат Тахрир Аш-Шам"*: в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия – два обстрела.
"В результате артиллерийского обстрела по позициям правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, ранено шесть сирийских военнослужащих", - отметил Гуринов.
* Террористические группировки, запрещенные в России.
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