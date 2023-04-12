https://ria.ru/20230412/shtrafy-1864657290.html

СМИ: штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы

СМИ: штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы - РИА Новости, 12.04.2023

СМИ: штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы

В России могут ужесточить ответственность за незаконное использование газовых баллонов, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо главы Торгово-промышленной... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T07:51

2023-04-12T07:51

2023-04-12T07:51

общество

россия

сергей катырин

александр новак

торгово-промышленная палата рф

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В России могут ужесточить ответственность за незаконное использование газовых баллонов, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина вице-премьеру Александру Новаку.В статье говорится, что ТПП предложила внести новую статью в главу 9 КоАП для усиления ответственности за нарушение мер безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа.Сейчас вместо этой статьи применяется ст. 9.23 КоАП, которая не конкретизирует ответственность за обращение именно с баллонами СУГ, по этой статье в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены максимальные штрафы в размере до 30 тысяч рублей, для юридических лиц до 400 тысяч рублей, уточняется в статье.

https://ria.ru/20220708/deklaratsiya-1801292022.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, сергей катырин, александр новак, торгово-промышленная палата рф