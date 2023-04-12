СМИ: штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы
"Известия": штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
Газовый баллон. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В России могут ужесточить ответственность за незаконное использование газовых баллонов, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина вице-премьеру Александру Новаку.
В статье говорится, что ТПП предложила внести новую статью в главу 9 КоАП для усиления ответственности за нарушение мер безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа.
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"Она (предложенная статья. — Прим. Ред.) предусмотрит штрафы в размере от 30 тыс. рублей до 100 тыс. для физлиц, а для юрлиц — от 200 до 800 тыс. с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан", — отмечает издание.
Сейчас вместо этой статьи применяется ст. 9.23 КоАП, которая не конкретизирует ответственность за обращение именно с баллонами СУГ, по этой статье в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены максимальные штрафы в размере до 30 тысяч рублей, для юридических лиц до 400 тысяч рублей, уточняется в статье.