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СМИ: штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы - РИА Новости, 12.04.2023
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07:51 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/shtrafy-1864657290.html
СМИ: штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы
СМИ: штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы - РИА Новости, 12.04.2023
СМИ: штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы
В России могут ужесточить ответственность за незаконное использование газовых баллонов, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо главы Торгово-промышленной... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T07:51
2023-04-12T07:51
общество
россия
сергей катырин
александр новак
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В России могут ужесточить ответственность за незаконное использование газовых баллонов, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина вице-премьеру Александру Новаку.В статье говорится, что ТПП предложила внести новую статью в главу 9 КоАП для усиления ответственности за нарушение мер безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа.Сейчас вместо этой статьи применяется ст. 9.23 КоАП, которая не конкретизирует ответственность за обращение именно с баллонами СУГ, по этой статье в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены максимальные штрафы в размере до 30 тысяч рублей, для юридических лиц до 400 тысяч рублей, уточняется в статье.
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общество, россия, сергей катырин, александр новак, торгово-промышленная палата рф
Общество, Россия, Сергей Катырин, Александр Новак, Торгово-промышленная палата РФ
СМИ: штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы

"Известия": штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области | Перейти в медиабанкГазовый баллон
Газовый баллон
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
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Газовый баллон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В России могут ужесточить ответственность за незаконное использование газовых баллонов, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина вице-премьеру Александру Новаку.
В статье говорится, что ТПП предложила внести новую статью в главу 9 КоАП для усиления ответственности за нарушение мер безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа.
«
"Она (предложенная статья. — Прим. Ред.) предусмотрит штрафы в размере от 30 тыс. рублей до 100 тыс. для физлиц, а для юрлиц — от 200 до 800 тыс. с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан", — отмечает издание.
Сейчас вместо этой статьи применяется ст. 9.23 КоАП, которая не конкретизирует ответственность за обращение именно с баллонами СУГ, по этой статье в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены максимальные штрафы в размере до 30 тысяч рублей, для юридических лиц до 400 тысяч рублей, уточняется в статье.
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ОбществоРоссияСергей КатыринАлександр НовакТоргово-промышленная палата РФ
 
 
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