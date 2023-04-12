https://ria.ru/20230412/shpiony-1864640500.html

Китайские шпионы могут проникать в Британию через третьи страны, пишут СМИ

Китайские шпионы могут проникать в Британию через третьи страны, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023

Китайские шпионы могут проникать в Британию через третьи страны, пишут СМИ

Британская служба контрразведки MI5 предупредила членов кабмина о том, что китайские агенты спецслужб могут проникать на территорию Соединенного Королевства,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T01:58

2023-04-12T01:58

2023-04-12T01:58

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китай

служба безопасности великобритании mi5

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Британская служба контрразведки MI5 предупредила членов кабмина о том, что китайские агенты спецслужб могут проникать на территорию Соединенного Королевства, получая гражданство через третьи страны и используя свой безвизовый доступ в Великобританию, пишет газета Times со ссылкой на источники. По данным издания, это побудило министерство внутренних дел Британии подготовить визовые ограничения для ряда стран, используя которые китайские шпионы могут проникать в страну. Однако, как пишет газета, британское министерство иностранных дел якобы блокировало такие шаги, за что некоторые члены кабинета министров прозвали главу МИД Великобритании "Мистером Мягкотелым". Отмечается, что российские представители спецслужб якобы могут использовать ту же схему.

https://ria.ru/20230412/kitaya-1864639846.html

https://ria.ru/20230410/utechka-1864187715.html

великобритания

китай

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в мире, великобритания, китай, служба безопасности великобритании mi5