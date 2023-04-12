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Китайские шпионы могут проникать в Британию через третьи страны, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
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01:58 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/shpiony-1864640500.html
Китайские шпионы могут проникать в Британию через третьи страны, пишут СМИ
Китайские шпионы могут проникать в Британию через третьи страны, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
Китайские шпионы могут проникать в Британию через третьи страны, пишут СМИ
Британская служба контрразведки MI5 предупредила членов кабмина о том, что китайские агенты спецслужб могут проникать на территорию Соединенного Королевства,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T01:58
2023-04-12T01:58
в мире
великобритания
китай
служба безопасности великобритании mi5
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Британская служба контрразведки MI5 предупредила членов кабмина о том, что китайские агенты спецслужб могут проникать на территорию Соединенного Королевства, получая гражданство через третьи страны и используя свой безвизовый доступ в Великобританию, пишет газета Times со ссылкой на источники. По данным издания, это побудило министерство внутренних дел Британии подготовить визовые ограничения для ряда стран, используя которые китайские шпионы могут проникать в страну. Однако, как пишет газета, британское министерство иностранных дел якобы блокировало такие шаги, за что некоторые члены кабинета министров прозвали главу МИД Великобритании "Мистером Мягкотелым". Отмечается, что российские представители спецслужб якобы могут использовать ту же схему.
https://ria.ru/20230412/kitaya-1864639846.html
https://ria.ru/20230410/utechka-1864187715.html
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в мире, великобритания, китай, служба безопасности великобритании mi5
В мире, Великобритания, Китай, Служба безопасности Великобритании MI5
Китайские шпионы могут проникать в Британию через третьи страны, пишут СМИ

Times: китайские шпионы могут проникать в Британию, используя гражданство третьих стран

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Британская служба контрразведки MI5 предупредила членов кабмина о том, что китайские агенты спецслужб могут проникать на территорию Соединенного Королевства, получая гражданство через третьи страны и используя свой безвизовый доступ в Великобританию, пишет газета Times со ссылкой на источники.
По данным издания, это побудило министерство внутренних дел Британии подготовить визовые ограничения для ряда стран, используя которые китайские шпионы могут проникать в страну.
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Однако, как пишет газета, британское министерство иностранных дел якобы блокировало такие шаги, за что некоторые члены кабинета министров прозвали главу МИД Великобритании "Мистером Мягкотелым".
«
"MI5 предоставила доказательства того, что граждане враждебных государств, включая Китай, въезжали в Великобританию после получения гражданства в странах, гражданам которых разрешено въезжать в Великобританию без необходимости получения визы. Разведывательное управление опасается, что среди них есть агенты, работающие на китайское государство", - пишет газета.
Отмечается, что российские представители спецслужб якобы могут использовать ту же схему.
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В миреВеликобританияКитайСлужба безопасности Великобритании MI5
 
 
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