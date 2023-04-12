Китайские шпионы могут проникать в Британию через третьи страны, пишут СМИ
Times: китайские шпионы могут проникать в Британию, используя гражданство третьих стран
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Британская служба контрразведки MI5 предупредила членов кабмина о том, что китайские агенты спецслужб могут проникать на территорию Соединенного Королевства, получая гражданство через третьи страны и используя свой безвизовый доступ в Великобританию, пишет газета Times со ссылкой на источники.
По данным издания, это побудило министерство внутренних дел Британии подготовить визовые ограничения для ряда стран, используя которые китайские шпионы могут проникать в страну.
Однако, как пишет газета, британское министерство иностранных дел якобы блокировало такие шаги, за что некоторые члены кабинета министров прозвали главу МИД Великобритании "Мистером Мягкотелым".
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"MI5 предоставила доказательства того, что граждане враждебных государств, включая Китай, въезжали в Великобританию после получения гражданства в странах, гражданам которых разрешено въезжать в Великобританию без необходимости получения визы. Разведывательное управление опасается, что среди них есть агенты, работающие на китайское государство", - пишет газета.
Отмечается, что российские представители спецслужб якобы могут использовать ту же схему.