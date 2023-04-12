https://ria.ru/20230412/shpionazh-1864752089.html

Поляки год проверяли паспорт журналиста, подозреваемого в шпионаже

Поляки год проверяли паспорт журналиста, подозреваемого в шпионаже - РИА Новости, 12.04.2023

Поляки год проверяли паспорт журналиста, подозреваемого в шпионаже

Властям Польши потребовался год на проверку подлинности паспорта испанского журналиста, Пабло Гонсалеса, задержанного 28 февраля 2022 года за якобы шпионаж в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:55

2023-04-12T12:55

2023-04-12T12:55

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МАДРИД, 12 апр – РИА Новости. Властям Польши потребовался год на проверку подлинности паспорта испанского журналиста, Пабло Гонсалеса, задержанного 28 февраля 2022 года за якобы шпионаж в пользу России, заявила в среду РИА Новости его жена Оиана Гоириена. "Польскому правительству, работающему вместе с испанским правосудием, потребовался год для того, чтобы проверить, является ли испанский паспорт Пабло подлинным. Весь процесс по этому делу развивается слишком медленно, а Пабло вынужден проводить свои дни в заточении, даже не зная, когда наконец состоится судебное разбирательство", — сказала она. Более 13 месяцев назад испанский журналист Гонсалес был арестован польским Агентством внутренней безопасности (ABW) в Пшемысле. До сих пор против него не вдвинуто официальное обвинение в совершении какого-либо преступления. В феврале польский суд продлил срок предварительного заключения Гонсалеса до 24 мая 2023 года. "Министр иностранных дел Испании ни разу официально не подавал запроса на возвращение Пабло на территорию Испании, объясняя это тем, что Мадрид уважает судебную систему Польши. При этом когда в Иране была задержана испанская активистка из автономного сообщества Галисия Ана Банейра, власти Испании смогли ее вернуть приблизительно за четыре месяца", - отметила супруга журналиста. По ее словам, за этот год ее мужу ни разу не разрешили поговорить с детьми, а с ней самой ему позволили провести лишь одну встречу - в ноябре 2022 года. "Он не подвергался пыткам. Но он пострадал от других видов жестокого обращения. Пабло находится в маленькой сырой камере, без вентиляции и естественного освещения, в которой очень жарко летом и холодно зимой. Еда очень скудная, он запрашивал изменить свои рацион или прописать витамины, но ему отказали. Кроме того, ему не оказывается должная медицинская помощь. Так, например, из-за проблем с кожей ему понадобимся специальный крем, который ему не выдавался на протяжении четырех месяцев. Это детали, которые делают тюремную жизнь невыносимой", — сказала собеседница агентства. Гонсалес родился в Москве и очень хорошо владеет русским языком. Он переехал в Испанию, когда ему было 9 лет. Специализируясь на постсоветском пространстве, репортер освещал конфликт на Украине и кризис беженцев на украинско-польской границе для таких испанских СМИ, как ежедневная газета Publico и телеканал La Sexta. Его отец до сих пор проживает в российской столице и ежемесячно отправляет сыну деньги, которые, по словам его жены, получены от сдачи в аренду недвижимости бабушки Гонсалеса в Москве. Следствие считает эти деньги доказательством того, что Гонсалес "работал на РФ", писала газета Pais. Как ранее сообщала организация "Репортеры без границ", одним из доказательств того, что журналист занимался шпионажем, польская сторона считает наличие у него двух паспортов с разными именами. В российском паспорте журналист значится как Павел Рубцов, поскольку использует фамилию своего отца; в испанском документе он значится как Пабло Гонсалес Ягуэ, поскольку использует две фамилии своей матери, которая с согласия отца решила зарегистрировать Пабло под испанским именем и фамилией, когда они развелись и она переехала в Испанию вместе с сыном в 1990-х годах.

https://ria.ru/20230406/zaderzhanie-1863580303.html

https://ria.ru/20230402/gershkovich-1862498032.html

https://ria.ru/20230412/prognoz-1864637334.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, испания, россия, польша, репортеры без границ