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Житель Курска получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 12.04.2023
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12:52 12.04.2023 (обновлено: 13:14 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/shpionazh-1864750704.html
Житель Курска получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Житель Курска получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 12.04.2023
Житель Курска получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Жителя Курска, имеющего гражданство РФ и Украины, приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и покушение на сбыт наркотиков, сообщили в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:52
2023-04-12T13:14
происшествия
курск
россия
украина
курская область
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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Жителя Курска, имеющего гражданство РФ и Украины, приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и покушение на сбыт наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Курский областной суд рассматривал дело 41-летнего жителя Курска, обвиняемого по ст. 276 УК РФ (шпионаж) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков по предварительному сговору в особо крупном размере) с 6 марта. Отмечается, что у фигуранта нашли свыше 2,9 кг наркотиков. "Феденко Е.А., уроженец Украины, имеющий двойное гражданство, Украины и РФ, индивидуальный предприниматель, проживавший в г. Курске, был признан Курским областном судом виновным в совершении указанных преступлений. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно судом ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, подсудимый не признал свою вину. Государственный обвинитель просил приговорить его к 18 годам лишения свободы. Пресс-служба не уточняет, когда был задержан шпион. Однако в августе 2022 года ФСБ сообщила о пресечении в Курске деятельности гражданина Украины, "подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах министерства обороны для использования их против безопасности" РФ. В распространенном спецслужбой видео мужчина, уроженец города Сумы, заявил, что собирал информацию об офицерах и их семьях, имея доступ к местам их проживания, будучи связан с производством мебели, а также признался, что закладывал тайники на территории Курска и Курской области.
https://ria.ru/20230407/shpionazh-1863661113.html
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происшествия, курск, россия, украина, курская область
Происшествия, Курск, Россия, Украина, Курская область
Житель Курска получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Суд приговорил жителя Курска к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Жителя Курска, имеющего гражданство РФ и Украины, приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и покушение на сбыт наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
Курский областной суд рассматривал дело 41-летнего жителя Курска, обвиняемого по ст. 276 УК РФ (шпионаж) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков по предварительному сговору в особо крупном размере) с 6 марта. Отмечается, что у фигуранта нашли свыше 2,9 кг наркотиков.
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"Феденко Е.А., уроженец Украины, имеющий двойное гражданство, Украины и РФ, индивидуальный предприниматель, проживавший в г. Курске, был признан Курским областном судом виновным в совершении указанных преступлений. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно судом ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, подсудимый не признал свою вину. Государственный обвинитель просил приговорить его к 18 годам лишения свободы.
Пресс-служба не уточняет, когда был задержан шпион. Однако в августе 2022 года ФСБ сообщила о пресечении в Курске деятельности гражданина Украины, "подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах министерства обороны для использования их против безопасности" РФ.
В распространенном спецслужбой видео мужчина, уроженец города Сумы, заявил, что собирал информацию об офицерах и их семьях, имея доступ к местам их проживания, будучи связан с производством мебели, а также признался, что закладывал тайники на территории Курска и Курской области.
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