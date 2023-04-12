Житель Курска получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Суд приговорил жителя Курска к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Украины
Молоток судьи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Жителя Курска, имеющего гражданство РФ и Украины, приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и покушение на сбыт наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
Курский областной суд рассматривал дело 41-летнего жителя Курска, обвиняемого по ст. 276 УК РФ (шпионаж) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков по предварительному сговору в особо крупном размере) с 6 марта. Отмечается, что у фигуранта нашли свыше 2,9 кг наркотиков.
"Феденко Е.А., уроженец Украины, имеющий двойное гражданство, Украины и РФ, индивидуальный предприниматель, проживавший в г. Курске, был признан Курским областном судом виновным в совершении указанных преступлений. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно судом ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, подсудимый не признал свою вину. Государственный обвинитель просил приговорить его к 18 годам лишения свободы.
Пресс-служба не уточняет, когда был задержан шпион. Однако в августе 2022 года ФСБ сообщила о пресечении в Курске деятельности гражданина Украины, "подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах министерства обороны для использования их против безопасности" РФ.
В распространенном спецслужбой видео мужчина, уроженец города Сумы, заявил, что собирал информацию об офицерах и их семьях, имея доступ к местам их проживания, будучи связан с производством мебели, а также признался, что закладывал тайники на территории Курска и Курской области.