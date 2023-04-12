https://ria.ru/20230412/shengen-1864847432.html

Названы страны Европы, куда можно успеть сделать визу на майские праздники

Названы страны Европы, куда можно успеть сделать визу на майские праздники - РИА Новости, 12.04.2023

Названы страны Европы, куда можно успеть сделать визу на майские праздники

У россиян еще есть шансы успеть получить шенгенскую визу и провести майские праздники в странах Евросоюза, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:57

2023-04-12T16:57

2023-04-12T16:57

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. У россиян еще есть шансы успеть получить шенгенскую визу и провести майские праздники в странах Евросоюза, сообщает АТОР.Однако времени мало: максимум это надо сделать за несколько рабочих дней до конца текущей недели. Как отмечают участники туррынка, при подаче документов на визу в последней декаде апреля паспорта выйдут уже только после майских праздников.Выбор стран, куда в 2023 году можно обратиться за шенгеном, весьма ограничен. По информации туроператоров BSI Group, KMP Group и ICS Travel Group, еще есть шансы оформить до конца апреля шенгенские визы в Венгрию и Грецию, несколько ниже эта вероятность при обращении в визовые центры Испании и Италии."Можно подать документы на получение шенгенской визы в Венгрию и в Италию, но только при условии оперативной сдачи биометрии в визовых центрах", – подчеркивают в компании BSI Group."В теории можно попробовать получить визу в Италию и Испанию, но в этих случаях исключены задержки", – добавляют в KMP Group.По информации специалистов туроператора Ambotis Holidays, который работает на греческом направлении, оформить шенгенскую визу в Грецию до конца апреля вполне возможно. В среднем, процесс получения греческого шенгена занимает около пяти дней.По данным туроператоров, забронировать туры в Европу несложно. Но доступных по цене билетов на удобные по времени стыковок рейсы уже практически не осталось. Так, комфортный авиабилет из Москвы в Рим и обратно с вылетом 1 мая с пересадкой в Стамбуле обойдется от 290 тысяч рублей на двоих, в Барселону – от 406 тысяч рублей на двоих, в Афины – от 240 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20230412/shrilanka-1864812446.html

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новости - туризм, италия, европа, венгрия, ассоциация туроператоров россии (атор)