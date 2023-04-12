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Названы страны Европы, куда можно успеть сделать визу на майские праздники - РИА Новости, 12.04.2023
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Туризм
 
16:57 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/shengen-1864847432.html
Названы страны Европы, куда можно успеть сделать визу на майские праздники
Названы страны Европы, куда можно успеть сделать визу на майские праздники - РИА Новости, 12.04.2023
Названы страны Европы, куда можно успеть сделать визу на майские праздники
У россиян еще есть шансы успеть получить шенгенскую визу и провести майские праздники в странах Евросоюза, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:57
2023-04-12T16:57
туризм
новости - туризм
италия
европа
венгрия
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. У россиян еще есть шансы успеть получить шенгенскую визу и провести майские праздники в странах Евросоюза, сообщает АТОР.Однако времени мало: максимум это надо сделать за несколько рабочих дней до конца текущей недели. Как отмечают участники туррынка, при подаче документов на визу в последней декаде апреля паспорта выйдут уже только после майских праздников.Выбор стран, куда в 2023 году можно обратиться за шенгеном, весьма ограничен. По информации туроператоров BSI Group, KMP Group и ICS Travel Group, еще есть шансы оформить до конца апреля шенгенские визы в Венгрию и Грецию, несколько ниже эта вероятность при обращении в визовые центры Испании и Италии."Можно подать документы на получение шенгенской визы в Венгрию и в Италию, но только при условии оперативной сдачи биометрии в визовых центрах", – подчеркивают в компании BSI Group."В теории можно попробовать получить визу в Италию и Испанию, но в этих случаях исключены задержки", – добавляют в KMP Group.По информации специалистов туроператора Ambotis Holidays, который работает на греческом направлении, оформить шенгенскую визу в Грецию до конца апреля вполне возможно. В среднем, процесс получения греческого шенгена занимает около пяти дней.По данным туроператоров, забронировать туры в Европу несложно. Но доступных по цене билетов на удобные по времени стыковок рейсы уже практически не осталось. Так, комфортный авиабилет из Москвы в Рим и обратно с вылетом 1 мая с пересадкой в Стамбуле обойдется от 290 тысяч рублей на двоих, в Барселону – от 406 тысяч рублей на двоих, в Афины – от 240 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20230412/shrilanka-1864812446.html
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новости - туризм, италия, европа, венгрия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Италия, Европа, Венгрия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Названы страны Европы, куда можно успеть сделать визу на майские праздники

В АТОР назвали страны, куда можно успеть сделать шенген до майских праздников

© Depositphotos.com / konoplizkayaЗнаменитая термальная баня "Геллерт" в Будапеште, Венгрия
Знаменитая термальная баня Геллерт в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Depositphotos.com / konoplizkaya
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. У россиян еще есть шансы успеть получить шенгенскую визу и провести майские праздники в странах Евросоюза, сообщает АТОР.
Однако времени мало: максимум это надо сделать за несколько рабочих дней до конца текущей недели. Как отмечают участники туррынка, при подаче документов на визу в последней декаде апреля паспорта выйдут уже только после майских праздников.
Выбор стран, куда в 2023 году можно обратиться за шенгеном, весьма ограничен. По информации туроператоров BSI Group, KMP Group и ICS Travel Group, еще есть шансы оформить до конца апреля шенгенские визы в Венгрию и Грецию, несколько ниже эта вероятность при обращении в визовые центры Испании и Италии.
"Можно подать документы на получение шенгенской визы в Венгрию и в Италию, но только при условии оперативной сдачи биометрии в визовых центрах", – подчеркивают в компании BSI Group.
"В теории можно попробовать получить визу в Италию и Испанию, но в этих случаях исключены задержки", – добавляют в KMP Group.
По информации специалистов туроператора Ambotis Holidays, который работает на греческом направлении, оформить шенгенскую визу в Грецию до конца апреля вполне возможно. В среднем, процесс получения греческого шенгена занимает около пяти дней.
По данным туроператоров, забронировать туры в Европу несложно. Но доступных по цене билетов на удобные по времени стыковок рейсы уже практически не осталось. Так, комфортный авиабилет из Москвы в Рим и обратно с вылетом 1 мая с пересадкой в Стамбуле обойдется от 290 тысяч рублей на двоих, в Барселону – от 406 тысяч рублей на двоих, в Афины – от 240 тысяч рублей на двоих.
Девинувара, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на Шри-Ланке на майские праздники
Вчера, 15:56
 
ТуризмНовости - ТуризмИталияЕвропаВенгрияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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