https://ria.ru/20230412/serby-1864880404.html

Косовские сербы начали сбор подписей за отзыв силовиков Приштины

Косовские сербы начали сбор подписей за отзыв силовиков Приштины - РИА Новости, 12.04.2023

Косовские сербы начали сбор подписей за отзыв силовиков Приштины

Косовские сербы провели мирное шествие протеста на месте ранения своего соотечественника и начали сбор подписей под петицией об отведении специальных... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:25

2023-04-12T18:25

2023-04-12T18:34

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БЕЛГРАД, 12 апр – РИА Новости. Косовские сербы провели мирное шествие протеста на месте ранения своего соотечественника и начали сбор подписей под петицией об отведении специальных подразделений полиции самопровозглашенной республики Косово с севера края. Полиция самопровозглашенной республики Косово обстреляла автомобиль и ранила местного серба в ночь на вторник на севере края. Инцидент произошел в районе Бистрицкого моста на трассе Лепосавич - Звечан. Предположительно по автомобилю пострадавшего Милана Йовановича из Звечана открыли огонь члены спецподразделения ROSU косовского "МВД". Пуля попала в правую часть грудной клетки, он был прооперирован и проходит лечение в отделении интенсивной терапии Клиническо-больничного центра Косовска-Митровицы. Партия косовских сербов "Сербский список" затем обвинила силовые структуры самопровозглашенной республики Косово в попытке убийства серба в ночь на вторник и потребовала их вывода с севера края. Сотни местных жителей в среду вышли на мирный протест на месте инцидента с плакатами "Европа, в нас стреляют", "Вам здесь не место", "Честен, порядочен, но ранен". "Жители Звечана и Северной Косовска-Митровицы, которые участвовали в протестном шествии по призыву Марины Йованович, супруги Милана Йовановича… начали сбор подписей под петицией об отводе спецподразделений косовской полиции с севера края", - передает портал Kosovo online, который опубликовал фото и видео мирной акции протеста. Президент Сербии Александр Вучич во вторник оповестил главу миссии ООН в Косово и Метохии (МООНК, UNMIK) Каролину Зияде о сложной ситуации с безопасностью в Косово. Они обсудили доклад о работе миссии ООН в Косово, который будет представлен Совбезу 27 апреля. Вучич провел в минувшую пятницу в Белграде встречу с политическими представителями косовских сербов. Затем он сообщил, что сербы не будут участвовать 23 апреля на муниципальных выборах на севере Косово и Метохии, а "политика Приштины служит этнической очистке населенных сербами районов края". По словам Вучича до 14 апреля будет выработан план действий, который он обнародует в предстоящие четверг или пятницу. На очередном раунде диалога Белграда и Приштины 4 апреля в Брюсселе на техническом уровне стороны обсуждали формирование Сообщества сербских общин. После переговоров косовский "вице-премьер" и глава делегации Бесник Бислими заявил, что достигнуты некоторые договоренности о формах самоуправления для косовских сербов, но затем высказал ряд условий, неприемлемых для Белграда. Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце марта утвердило "Стратегию обороны", согласно которой военизированные Силы безопасности Косово (СБК) будут действовать на всей территории края. По ранее заключенным при посредничестве ЕС договоренностям cпецназ косовской полиции без особого разрешения не смеет входить в населенные сербами муниципалитеты на севере, а для появления там СБК также нужно разрешение командования контингента НАТО (KFOR). При этом 1 апреля по версии Приштины истек срок достигнутого в ноябре 2022 года соглашения о регистрационных автомобильных знаках, выданных властями Сербии и косовские сербы опасаются, что местная полиция начнет изымать автомобили. Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил ранее, что достигнутое 23 ноября прошлого года соглашение Белграда и Приштины о применении таких автомобильных номеров не имеет срока действия. В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.

https://ria.ru/20230401/kosovo-1862348040.html

https://ria.ru/20230412/dokumenty-1864694719.html

https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html

https://ria.ru/20230324/oppozitsiya-1860439560.html

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в мире, косово, приштина, белград (город), александр вучич, оон, евросоюз, нато, сербия