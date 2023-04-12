Глава МИД Сербии опроверг сообщения о поставках оружия на Украину
Глава МИД Сербии Дачич опроверг сообщения СМИ о поставках Белградом оружия на Украину
Ивица Дачич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 апр — РИА Новости. Сербия придерживается позиции военного нейтралитета и не продает оружие Украине, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ивица Дачич, его слова приводятся на сайте дипведомства.
"Дачич отвергает сообщения о предполагаемом экспорте оружия и военного оборудования на Украину, которые опубликовало агентство Рейтер и распространили определенные местные СМИ", — говорится в релизе.
В среду утром агентство Reuters со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщило, что сербские власти якобы уже передали или готовы передать оружие Украине. Министр обороны республики Милош Вучевич, в свою очередь, назвал новые сообщения о поставках военной помощи ВСУ ложными, как и предыдущие.
По словам министра, Белград соблюдает отказ от поставок вооружений в любую страну, если "там возможно возникновение или продолжение вооруженного конфликта", а также существует угроза для мира и безопасности.
"Сербия придерживается политики военного нейтралитета и выводов Совета национальной безопасности от февраля 2022 года", — отметил Дачич, подчеркнув, что при экспорте оружия из республики в сертификате крайнего пользователя есть пункт о запрете его дальнейшей передачи без разрешения Белграда.
Президент Сербии Александр Вучич 10 марта заявил, что власти и компании страны не предоставляют военную помощь Украине или России, но при этом указал, что произведенные боеприпасы часто оказываются в зоне конфликтов, несмотря на запреты. Позже он добавил, что Белград продолжит производить оружие и продавать его разрешенным потребителям.