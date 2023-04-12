https://ria.ru/20230412/serbiya-1864819975.html

Глава МИД Сербии опроверг сообщения о поставках оружия на Украину

Глава МИД Сербии опроверг сообщения о поставках оружия на Украину - РИА Новости, 12.04.2023

Глава МИД Сербии опроверг сообщения о поставках оружия на Украину

Сербия придерживается позиции военного нейтралитета и не продает оружие Украине, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ивица Дачич, его слова... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:11

2023-04-12T16:11

2023-04-12T17:21

специальная военная операция на украине

в мире

сербия

ивица дачич

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

александр вучич

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БЕЛГРАД, 12 апр — РИА Новости. Сербия придерживается позиции военного нейтралитета и не продает оружие Украине, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ивица Дачич, его слова приводятся на сайте дипведомства."Дачич отвергает сообщения о предполагаемом экспорте оружия и военного оборудования на Украину, которые опубликовало агентство Рейтер и распространили определенные местные СМИ", — говорится в релизе.По словам министра, Белград соблюдает отказ от поставок вооружений в любую страну, если "там возможно возникновение или продолжение вооруженного конфликта", а также существует угроза для мира и безопасности. "Сербия придерживается политики военного нейтралитета и выводов Совета национальной безопасности от февраля 2022 года", — отметил Дачич, подчеркнув, что при экспорте оружия из республики в сертификате крайнего пользователя есть пункт о запрете его дальнейшей передачи без разрешения Белграда. Президент Сербии Александр Вучич 10 марта заявил, что власти и компании страны не предоставляют военную помощь Украине или России, но при этом указал, что произведенные боеприпасы часто оказываются в зоне конфликтов, несмотря на запреты. Позже он добавил, что Белград продолжит производить оружие и продавать его разрешенным потребителям.

https://ria.ru/20230406/neytralitet-1863624542.html

https://ria.ru/20230314/serbiya-1857761311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, ивица дачич, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, александр вучич