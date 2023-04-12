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Глава МИД Сербии опроверг сообщения о поставках оружия на Украину - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 12.04.2023 (обновлено: 17:21 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/serbiya-1864819975.html
Глава МИД Сербии опроверг сообщения о поставках оружия на Украину
Глава МИД Сербии опроверг сообщения о поставках оружия на Украину - РИА Новости, 12.04.2023
Глава МИД Сербии опроверг сообщения о поставках оружия на Украину
Сербия придерживается позиции военного нейтралитета и не продает оружие Украине, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ивица Дачич, его слова... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:11
2023-04-12T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
ивица дачич
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
александр вучич
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БЕЛГРАД, 12 апр — РИА Новости. Сербия придерживается позиции военного нейтралитета и не продает оружие Украине, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ивица Дачич, его слова приводятся на сайте дипведомства."Дачич отвергает сообщения о предполагаемом экспорте оружия и военного оборудования на Украину, которые опубликовало агентство Рейтер и распространили определенные местные СМИ", — говорится в релизе.По словам министра, Белград соблюдает отказ от поставок вооружений в любую страну, если "там возможно возникновение или продолжение вооруженного конфликта", а также существует угроза для мира и безопасности. "Сербия придерживается политики военного нейтралитета и выводов Совета национальной безопасности от февраля 2022 года", — отметил Дачич, подчеркнув, что при экспорте оружия из республики в сертификате крайнего пользователя есть пункт о запрете его дальнейшей передачи без разрешения Белграда. Президент Сербии Александр Вучич 10 марта заявил, что власти и компании страны не предоставляют военную помощь Украине или России, но при этом указал, что произведенные боеприпасы часто оказываются в зоне конфликтов, несмотря на запреты. Позже он добавил, что Белград продолжит производить оружие и продавать его разрешенным потребителям.
https://ria.ru/20230406/neytralitet-1863624542.html
https://ria.ru/20230314/serbiya-1857761311.html
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в мире, сербия, ивица дачич, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, александр вучич
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Ивица Дачич, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Александр Вучич
Глава МИД Сербии опроверг сообщения о поставках оружия на Украину

Глава МИД Сербии Дачич опроверг сообщения СМИ о поставках Белградом оружия на Украину

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИвица Дачич
Ивица Дачич - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ивица Дачич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 апр — РИА Новости. Сербия придерживается позиции военного нейтралитета и не продает оружие Украине, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ивица Дачич, его слова приводятся на сайте дипведомства.
"Дачич отвергает сообщения о предполагаемом экспорте оружия и военного оборудования на Украину, которые опубликовало агентство Рейтер и распространили определенные местные СМИ", — говорится в релизе.

В среду утром агентство Reuters со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщило, что сербские власти якобы уже передали или готовы передать оружие Украине. Министр обороны республики Милош Вучевич, в свою очередь, назвал новые сообщения о поставках военной помощи ВСУ ложными, как и предыдущие.

По словам министра, Белград соблюдает отказ от поставок вооружений в любую страну, если "там возможно возникновение или продолжение вооруженного конфликта", а также существует угроза для мира и безопасности.
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"Сербия придерживается политики военного нейтралитета и выводов Совета национальной безопасности от февраля 2022 года", — отметил Дачич, подчеркнув, что при экспорте оружия из республики в сертификате крайнего пользователя есть пункт о запрете его дальнейшей передачи без разрешения Белграда.
Президент Сербии Александр Вучич 10 марта заявил, что власти и компании страны не предоставляют военную помощь Украине или России, но при этом указал, что произведенные боеприпасы часто оказываются в зоне конфликтов, несмотря на запреты. Позже он добавил, что Белград продолжит производить оружие и продавать его разрешенным потребителям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияИвица ДачичУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШААлександр Вучич
 
 
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