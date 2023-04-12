https://ria.ru/20230412/sdelka-1864768396.html
В ООН заявили о возобновлении проверки судов в рамках зерновой сделки
В ООН заявили о возобновлении проверки судов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 12.04.2023
В ООН заявили о возобновлении проверки судов в рамках зерновой сделки
Совместный координационный центр (СКЦ) возобновил в среду проверки судов в рамках зерновой сделки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:46
2023-04-12T13:46
2023-04-12T13:48
экономика
стефан дюжаррик
оон
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СТАМБУЛ, 12 апр - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) возобновил в среду проверки судов в рамках зерновой сделки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла. Совместный координационный центр во вторник не смог провести досмотры судов, участвующих в черноморской зерновой инициативе, поскольку сторонам требовалось больше времени для достижения договоренности об оперативных приоритетах, отмечал ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "СКЦ сегодня проводит проверки судов", - рассказала Палла. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней - до 18 мая.
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экономика, стефан дюжаррик, оон
Экономика, Стефан Дюжаррик, ООН
В ООН заявили о возобновлении проверки судов в рамках зерновой сделки
В ООН заявили о возобновлении в среду проверки судов в рамках зерновой сделки