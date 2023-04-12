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В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.04.2023
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06:33 12.04.2023 (обновлено: 06:35 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/saratov-1864651496.html
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали шесть человек
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.04.2023
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали шесть человек
Микроавтобус и легковая машина столкнулись на трассе в Петровском районе Саратовской области, пострадали шесть человек, в том числе двое жителей Белоруссии,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T06:33
2023-04-12T06:35
происшествия
петровский район
саратовская область
белоруссия
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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Микроавтобус и легковая машина столкнулись на трассе в Петровском районе Саратовской области, пострадали шесть человек, в том числе двое жителей Белоруссии, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Костин уточнил, что все шестеро пострадавших госпитализированы в Петровскую районную больницу. По его словам, в числе пострадавших четыре жителя города Маркса Саратовской области, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
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петровский район
саратовская область
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происшествия, петровский район, саратовская область, белоруссия
Происшествия, Петровский район, Саратовская область, Белоруссия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали шесть человек

В ДТП под Саратовом пострадали шесть человек, в том числе двое жителей Белоруссии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Микроавтобус и легковая машина столкнулись на трассе в Петровском районе Саратовской области, пострадали шесть человек, в том числе двое жителей Белоруссии, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.
«
"В 1.54 (0.54 мск) в Петровском районе, трасса Р-158, около деревни Тарумовка произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем. Пострадало шесть человек, все взрослые, погибших нет. Мужчина 29 лет, житель Республики Беларусь, диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, состояние тяжелое... Мужчина 29 лет, житель Республики Беларусь, диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, состояние средней степени тяжести", - написал он.
Костин уточнил, что все шестеро пострадавших госпитализированы в Петровскую районную больницу.
По его словам, в числе пострадавших четыре жителя города Маркса Саратовской области, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
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ПроисшествияПетровский районСаратовская областьБелоруссия
 
 
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