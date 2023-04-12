https://ria.ru/20230412/saratov-1864651496.html

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали шесть человек

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.04.2023

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали шесть человек

Микроавтобус и легковая машина столкнулись на трассе в Петровском районе Саратовской области, пострадали шесть человек, в том числе двое жителей Белоруссии,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T06:33

2023-04-12T06:33

2023-04-12T06:35

происшествия

петровский район

саратовская область

белоруссия

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САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Микроавтобус и легковая машина столкнулись на трассе в Петровском районе Саратовской области, пострадали шесть человек, в том числе двое жителей Белоруссии, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Костин уточнил, что все шестеро пострадавших госпитализированы в Петровскую районную больницу. По его словам, в числе пострадавших четыре жителя города Маркса Саратовской области, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

https://ria.ru/20230410/dtp-1864273222.html

петровский район

саратовская область

белоруссия

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происшествия, петровский район, саратовская область, белоруссия