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В посольстве в Минске рассказали об экстрадиции Сапеги

В посольстве в Минске рассказали об экстрадиции Сапеги - РИА Новости, 12.04.2023

В посольстве в Минске рассказали об экстрадиции Сапеги

Техническими деталями процедуры экстрадиции Софьи Сапеги в РФ занимаются российские и белорусские правоохранительные органы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:41

2023-04-12T11:41

2023-04-12T11:41

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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Техническими деталями процедуры экстрадиции Софьи Сапеги в РФ занимаются российские и белорусские правоохранительные органы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев. Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

https://ria.ru/20230412/ekstraditsiya-1864708137.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, россия, софия сапега, минск