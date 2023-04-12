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Новые санкции США коснулись 120 физических и юридических лиц из 20 стран - РИА Новости, 12.04.2023
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19:51 12.04.2023 (обновлено: 20:03 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864898283.html
Новые санкции США коснулись 120 физических и юридических лиц из 20 стран
Новые санкции США коснулись 120 физических и юридических лиц из 20 стран - РИА Новости, 12.04.2023
Новые санкции США коснулись 120 физических и юридических лиц из 20 стран
США ввели санкции против 120 физических и юридических лиц за связи с РФ и причастность к нарушению введенных в отношении нее санкций, сообщил в среду... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:51
2023-04-12T20:03
сша
россия
украина
алишер усманов
владимир путин
энтони блинкен
патриот
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США ввели санкции против 120 физических и юридических лиц за связи с РФ и причастность к нарушению введенных в отношении нее санкций, сообщил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. "Сегодня госдепартамент и министерство финансов вводят санкции в отношении более чем 120 физических лиц и компаний из свыше чем 20 стран и регионов за связи с незаконным и неспровоцированным вторжением Российской Федерации на Украину, в том числе за нарушение санкций", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Блинкена. В координации с Великобританией США вводят санкции "против сети, поддерживающей обход санкций одним из богатейших миллиардеров России Алишером Усмановым, который находится под санкциями с прошлого года". Помимо этого, санкции вводятся против ряда компаний и лиц. В частности, ограничения были ведены в отношении компании "Патриот", деталей минфин не привел. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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сша, россия, украина, алишер усманов, владимир путин, энтони блинкен, патриот, санкции в отношении россии, в мире
США, Россия, Украина, Алишер Усманов, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Патриот, Санкции в отношении России, В мире
Новые санкции США коснулись 120 физических и юридических лиц из 20 стран

Новые санкции США коснулись свыше 120 физических и юридических лиц из более чем 20 стран

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США ввели санкции против 120 физических и юридических лиц за связи с РФ и причастность к нарушению введенных в отношении нее санкций, сообщил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Сегодня госдепартамент и министерство финансов вводят санкции в отношении более чем 120 физических лиц и компаний из свыше чем 20 стран и регионов за связи с незаконным и неспровоцированным вторжением Российской Федерации на Украину, в том числе за нарушение санкций", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Блинкена.
В координации с Великобританией США вводят санкции "против сети, поддерживающей обход санкций одним из богатейших миллиардеров России Алишером Усмановым, который находится под санкциями с прошлого года". Помимо этого, санкции вводятся против ряда компаний и лиц. В частности, ограничения были ведены в отношении компании "Патриот", деталей минфин не привел.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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СШАРоссияУкраинаАлишер УсмановВладимир ПутинЭнтони БлинкенПатриотСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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