https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864898283.html
Новые санкции США коснулись 120 физических и юридических лиц из 20 стран
Новые санкции США коснулись 120 физических и юридических лиц из 20 стран - РИА Новости, 12.04.2023
Новые санкции США коснулись 120 физических и юридических лиц из 20 стран
США ввели санкции против 120 физических и юридических лиц за связи с РФ и причастность к нарушению введенных в отношении нее санкций, сообщил в среду... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:51
2023-04-12T19:51
2023-04-12T20:03
сша
россия
украина
алишер усманов
владимир путин
энтони блинкен
патриот
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США ввели санкции против 120 физических и юридических лиц за связи с РФ и причастность к нарушению введенных в отношении нее санкций, сообщил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. "Сегодня госдепартамент и министерство финансов вводят санкции в отношении более чем 120 физических лиц и компаний из свыше чем 20 стран и регионов за связи с незаконным и неспровоцированным вторжением Российской Федерации на Украину, в том числе за нарушение санкций", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Блинкена. В координации с Великобританией США вводят санкции "против сети, поддерживающей обход санкций одним из богатейших миллиардеров России Алишером Усмановым, который находится под санкциями с прошлого года". Помимо этого, санкции вводятся против ряда компаний и лиц. В частности, ограничения были ведены в отношении компании "Патриот", деталей минфин не привел. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fa88125d80ec47bb97eb6fbc627ef77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, алишер усманов, владимир путин, энтони блинкен, патриот, санкции в отношении россии, в мире
США, Россия, Украина, Алишер Усманов, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Патриот, Санкции в отношении России, В мире
Новые санкции США коснулись 120 физических и юридических лиц из 20 стран
Новые санкции США коснулись свыше 120 физических и юридических лиц из более чем 20 стран