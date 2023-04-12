https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864897600.html
Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США
Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США - РИА Новости, 12.04.2023
Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя введенные в отношении него санкции США, подчеркнул, что живет и отдыхает в России, а за границу не собирается и там РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:46
2023-04-12T19:46
2023-04-12T19:49
сша
россия
санкции в отношении россии
марат хуснуллин
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя введенные в отношении него санкции США, подчеркнул, что живет и отдыхает в России, а за границу не собирается и там у него "ничего нет"."Про санкции США могу только сказать, что меня это никак не интересует. Я живу, работаю и отдыхаю в России, за границей у меня ничего нет, я туда и не собираюсь", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864860238.html
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сша, россия, санкции в отношении россии, марат хуснуллин
США, Россия, Санкции в отношении России, Марат Хуснуллин
Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США
Хуснуллин в ответ на санкции США заявил, что живет, работает и отдыхает в России