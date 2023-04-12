Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 12.04.2023 (обновлено: 19:49 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864897600.html
Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США
Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США - РИА Новости, 12.04.2023
Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя введенные в отношении него санкции США, подчеркнул, что живет и отдыхает в России, а за границу не собирается и там РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:46
2023-04-12T19:49
сша
россия
санкции в отношении россии
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799319003_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_f625103bd8245be8a16c007473ad87f4.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя введенные в отношении него санкции США, подчеркнул, что живет и отдыхает в России, а за границу не собирается и там у него "ничего нет"."Про санкции США могу только сказать, что меня это никак не интересует. Я живу, работаю и отдыхаю в России, за границей у меня ничего нет, я туда и не собираюсь", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864860238.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799319003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_670fb7f5b0132c861568b8d380aadf68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, санкции в отношении россии, марат хуснуллин
США, Россия, Санкции в отношении России, Марат Хуснуллин
Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США

Хуснуллин в ответ на санкции США заявил, что живет, работает и отдыхает в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя введенные в отношении него санкции США, подчеркнул, что живет и отдыхает в России, а за границу не собирается и там у него "ничего нет".
"Про санкции США могу только сказать, что меня это никак не интересует. Я живу, работаю и отдыхаю в России, за границей у меня ничего нет, я туда и не собираюсь", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
США расширили список санкций против России
Вчера, 17:26
 
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииМарат Хуснуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала