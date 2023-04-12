https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864897600.html

Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США

Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США - РИА Новости, 12.04.2023

Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя введенные в отношении него санкции США, подчеркнул, что живет и отдыхает в России, а за границу не собирается и там РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T19:46

2023-04-12T19:46

2023-04-12T19:49

сша

россия

санкции в отношении россии

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799319003_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_f625103bd8245be8a16c007473ad87f4.jpg

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя введенные в отношении него санкции США, подчеркнул, что живет и отдыхает в России, а за границу не собирается и там у него "ничего нет"."Про санкции США могу только сказать, что меня это никак не интересует. Я живу, работаю и отдыхаю в России, за границей у меня ничего нет, я туда и не собираюсь", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864860238.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, санкции в отношении россии, марат хуснуллин