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США ввели санкции против фирмы из КНР за передачу снимков Украины "Вагнеру" - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:45 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864896528.html
США ввели санкции против фирмы из КНР за передачу снимков Украины "Вагнеру"
США ввели санкции против фирмы из КНР за передачу снимков Украины "Вагнеру" - РИА Новости, 12.04.2023
США ввели санкции против фирмы из КНР за передачу снимков Украины "Вагнеру"
США ввели санкции против китайской компании за предоставление спутниковых снимков Украины якобы посредникам, связанным с группой "Вагнер", сообщил в среду... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:45
2023-04-12T19:45
специальная военная операция на украине
чвк "вагнер"
украина
сша
россия
энтони блинкен
евгений пригожин
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США ввели санкции против китайской компании за предоставление спутниковых снимков Украины якобы посредникам, связанным с группой "Вагнер", сообщил в среду госдепартамент. "Введенные сегодня санкции также включают несколько занятых в российском оборонном секторе компаний и предприятий, поддерживающих (действия - ред.) против Украины &lt;...&gt;", - говорится в опубликованном в связи с введением санкций заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Среди них упоминается базирующаяся в КНР компания, которая якобы предоставляет спутниковые снимки районов Украины фирмам, связанным с группой "Вагнер". Согласно опубликованному Минфином списку, санкции в частности вводятся против китайской компании China Aerospace technology Company, также известной под названиями China Head Technology и Head Aerospace Group. В пояснении Минфина отмечается, что компания базируется в Пекине, но будто бы связана с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. При этом никаких доказательств и обоснований не приводится. Санкции, согласно информации Минфина, также коснулись еще одной китайской компании - базирующейся в Гонконге King-Pai Technology HK Co. Ее в Вашингтоне подозревают в будто бы поставках оборудования "предприятиям российского оборонного комплекса", не приводя подробностей. Санкции также коснулись компании из Турции Dexias Industrial Products and Trading Limited Company и ее российской дочки Dexias Limited Liability Company (Dexias Russia) и ее руководства. Еще одна турецкая компания Azu International также включена в санкционный список за поставки в обход санкций электроники в Россию, а также зарегистрированная в ОАЭ компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC. Указывается, что предприятие является лицензированным дилером китайского производителя БПЛ и другой робототехники Da-Jiang Innovations Science &amp; Technology Co., (DJI), которая, по данным США, затем используется на Украине. Санкции также введены против еще одной компании из ОАЭ. Hulm Al Sahra Electric Devices Trading ее подозревают в поставках оптики и электроники американского производства в РФ в том числе для использования в военных целях.
https://ria.ru/20230407/tayvan-1863642351.html
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чвк "вагнер", украина, сша, россия, энтони блинкен, евгений пригожин, в мире, государственный департамент сша, санкции, санкции в отношении россии, китай
Специальная военная операция на Украине, ЧВК "Вагнер", Украина, США, Россия, Энтони Блинкен, Евгений Пригожин, В мире, Государственный департамент США, Санкции, Санкции в отношении России, Китай
США ввели санкции против фирмы из КНР за передачу снимков Украины "Вагнеру"

США ввели санкции против компании из КНР за передачу спутниковых снимков Украины "Вагнеру"

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США ввели санкции против китайской компании за предоставление спутниковых снимков Украины якобы посредникам, связанным с группой "Вагнер", сообщил в среду госдепартамент.
"Введенные сегодня санкции также включают несколько занятых в российском оборонном секторе компаний и предприятий, поддерживающих (действия - ред.) против Украины <...>", - говорится в опубликованном в связи с введением санкций заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Среди них упоминается базирующаяся в КНР компания, которая якобы предоставляет спутниковые снимки районов Украины фирмам, связанным с группой "Вагнер".
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Согласно опубликованному Минфином списку, санкции в частности вводятся против китайской компании China Aerospace technology Company, также известной под названиями China Head Technology и Head Aerospace Group. В пояснении Минфина отмечается, что компания базируется в Пекине, но будто бы связана с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. При этом никаких доказательств и обоснований не приводится.
Санкции, согласно информации Минфина, также коснулись еще одной китайской компании - базирующейся в Гонконге King-Pai Technology HK Co. Ее в Вашингтоне подозревают в будто бы поставках оборудования "предприятиям российского оборонного комплекса", не приводя подробностей.
Санкции также коснулись компании из Турции Dexias Industrial Products and Trading Limited Company и ее российской дочки Dexias Limited Liability Company (Dexias Russia) и ее руководства.
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Еще одна турецкая компания Azu International также включена в санкционный список за поставки в обход санкций электроники в Россию, а также зарегистрированная в ОАЭ компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC. Указывается, что предприятие является лицензированным дилером китайского производителя БПЛ и другой робототехники Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., (DJI), которая, по данным США, затем используется на Украине.
Санкции также введены против еще одной компании из ОАЭ. Hulm Al Sahra Electric Devices Trading ее подозревают в поставках оптики и электроники американского производства в РФ в том числе для использования в военных целях.
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Специальная военная операция на УкраинеЧВК "Вагнер"УкраинаСШАРоссияЭнтони БлинкенЕвгений ПригожинВ миреГосударственный департамент СШАСанкцииСанкции в отношении РоссииКитай
 
 
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