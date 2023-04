https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864896528.html

США ввели санкции против фирмы из КНР за передачу снимков Украины "Вагнеру"

США ввели санкции против фирмы из КНР за передачу снимков Украины "Вагнеру"

2023-04-12T19:45

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. США ввели санкции против китайской компании за предоставление спутниковых снимков Украины якобы посредникам, связанным с группой "Вагнер", сообщил в среду госдепартамент. "Введенные сегодня санкции также включают несколько занятых в российском оборонном секторе компаний и предприятий, поддерживающих (действия - ред.) против Украины <...>", - говорится в опубликованном в связи с введением санкций заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Среди них упоминается базирующаяся в КНР компания, которая якобы предоставляет спутниковые снимки районов Украины фирмам, связанным с группой "Вагнер". Согласно опубликованному Минфином списку, санкции в частности вводятся против китайской компании China Aerospace technology Company, также известной под названиями China Head Technology и Head Aerospace Group. В пояснении Минфина отмечается, что компания базируется в Пекине, но будто бы связана с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. При этом никаких доказательств и обоснований не приводится. Санкции, согласно информации Минфина, также коснулись еще одной китайской компании - базирующейся в Гонконге King-Pai Technology HK Co. Ее в Вашингтоне подозревают в будто бы поставках оборудования "предприятиям российского оборонного комплекса", не приводя подробностей. Санкции также коснулись компании из Турции Dexias Industrial Products and Trading Limited Company и ее российской дочки Dexias Limited Liability Company (Dexias Russia) и ее руководства. Еще одна турецкая компания Azu International также включена в санкционный список за поставки в обход санкций электроники в Россию, а также зарегистрированная в ОАЭ компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC. Указывается, что предприятие является лицензированным дилером китайского производителя БПЛ и другой робототехники Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., (DJI), которая, по данным США, затем используется на Украине. Санкции также введены против еще одной компании из ОАЭ. Hulm Al Sahra Electric Devices Trading ее подозревают в поставках оптики и электроники американского производства в РФ в том числе для использования в военных целях.

