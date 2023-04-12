https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864817271.html

Россия закрыла въезд для 333 граждан Канады

Россия закрыла въезд для 333 граждан Канады - РИА Новости, 12.04.2023

Россия закрыла въезд для 333 граждан Канады

Россия ввела ответные санкции против Канады, закрыв въезд для 333 граждан страны, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:06

2023-04-12T16:06

2023-04-12T18:06

россия

канада

онтарио

джастин трюдо

санкции в отношении россии

в мире

рустам минниханов

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия ввела ответные санкции против Канады, закрыв въезд для 333 граждан страны, сообщил МИД на своем сайте.Москва внесла в черный список представителей руководства североамериканского государства, парламентариев, политиков, активистов и атлетов.В стоп-лист попали:В министерстве пояснили, что приняли решение из-за ограничений Оттавы в отношении российских официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов. Мера призвана побудить попавших в список изменить свое поведение.Канада накануне расширила санкции против России, новые меры коснулись 14 физических и 34 юридических лиц. Ограничения затронули в том числе главу Татарстана Рустама Минниханова и заместителя министра обороны Николая Панкова.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230412/kanada-1864695956.html

https://ria.ru/20230411/sanktsii-1864613570.html

https://ria.ru/20230321/kanada-1859427457.html

россия

канада

онтарио

москва

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россия, канада, онтарио, джастин трюдо, санкции в отношении россии, в мире, рустам минниханов, владимир путин, москва, меган дюамель