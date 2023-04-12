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Регион Сахеля не принадлежит Западу, заявил Небензя - РИА Новости, 12.04.2023
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21:08 12.04.2023 (обновлено: 21:10 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/sakhel-1864914966.html
Регион Сахеля не принадлежит Западу, заявил Небензя
Регион Сахеля не принадлежит Западу, заявил Небензя - РИА Новости, 12.04.2023
Регион Сахеля не принадлежит Западу, заявил Небензя
Регион Сахеля не принадлежит Западу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, призвав западные страны дать малийцам и жителям... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:08
2023-04-12T21:10
в мире
мали
сахель
россия
василий небензя
николя де ривьер
оон
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ООН, 12 апр – РИА Новости. Регион Сахеля не принадлежит Западу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, призвав западные страны дать малийцам и жителям других стран региона самим решать свои проблемы с привлечением тех партнеров, которых они выбрали сами. На заседании СБ ООН по ситуации в Мали представительница Албании обвинила военных Мали и группу "Вагнер" в нарушении прав человека, а постпред Франции Николя де Ривьер заявил о некоей "резне" будто бы совершенной в одном из населенных пунктов примерно год назад. "Россия оказывает малийской армии комплексное содействие, в том числе в области повышения ее боеспособности, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных структур. Наше двустороннее взаимодействие осуществляется по запросу Бамако и в строгом соответствии с применимыми нормами международного права", - сказал Небензя. По его словам, благодаря в том числе российской поддержке вооруженные силы Мали смогли существенно нарастить свой потенциал в противодействии террористической угрозе и конвертировать его в реальные результаты "на земле". "В очередной раз выслушали негативную реакцию ряда западных коллег на укрепление российской-малийского сотрудничества. Сожалеем, что вопросы геополитической конкуренции не дают им покоя. По сути их претензии не имеют никакого отношения к заботе о благополучии Мали – наоборот, подчеркивают, что мнение самих малийцев их не волнует, да и никогда не волновало", - подчеркнул постпред. "Всем известно, что дестабилизация Сахеля и Мали, в частности, - результат безответственных силовых действий стран Запада в Ливии. Не дало никаких осязаемых результатов и многолетнее присутствие западных стран в этой части Африки. В этой связи призываем наших коллег по Совету признать свои ошибки и отказаться от неоколониальных замашек. Этот регион не принадлежит вам", - заявил Небензя. Он призвал западных представителей дать "малийцам и гражданам других стран региона самим стать у руля и решать свои проблемы с привлечением тех партнеров, которых они выбрали сами". "И никакие жалобы от африканских партнеров относительно параметров нашего взаимодействия с ними мы не получили", - заключил он.
https://ria.ru/20230331/vliyanie-1862004414.html
https://ria.ru/20230228/mali-1854772119.html
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в мире, мали, сахель , россия, василий небензя, николя де ривьер, оон
В мире, Мали, Сахель , Россия, Василий Небензя, Николя Де Ривьер, ООН
Регион Сахеля не принадлежит Западу, заявил Небензя

Небензя заявил западным коллегам по Совбезу, что регион Сахеля не принадлежит им

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 12 апр – РИА Новости. Регион Сахеля не принадлежит Западу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, призвав западные страны дать малийцам и жителям других стран региона самим решать свои проблемы с привлечением тех партнеров, которых они выбрали сами.
На заседании СБ ООН по ситуации в Мали представительница Албании обвинила военных Мали и группу "Вагнер" в нарушении прав человека, а постпред Франции Николя де Ривьер заявил о некоей "резне" будто бы совершенной в одном из населенных пунктов примерно год назад.
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"Россия оказывает малийской армии комплексное содействие, в том числе в области повышения ее боеспособности, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных структур. Наше двустороннее взаимодействие осуществляется по запросу Бамако и в строгом соответствии с применимыми нормами международного права", - сказал Небензя.
По его словам, благодаря в том числе российской поддержке вооруженные силы Мали смогли существенно нарастить свой потенциал в противодействии террористической угрозе и конвертировать его в реальные результаты "на земле".
"В очередной раз выслушали негативную реакцию ряда западных коллег на укрепление российской-малийского сотрудничества. Сожалеем, что вопросы геополитической конкуренции не дают им покоя. По сути их претензии не имеют никакого отношения к заботе о благополучии Мали – наоборот, подчеркивают, что мнение самих малийцев их не волнует, да и никогда не волновало", - подчеркнул постпред.
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"Всем известно, что дестабилизация Сахеля и Мали, в частности, - результат безответственных силовых действий стран Запада в Ливии. Не дало никаких осязаемых результатов и многолетнее присутствие западных стран в этой части Африки. В этой связи призываем наших коллег по Совету признать свои ошибки и отказаться от неоколониальных замашек. Этот регион не принадлежит вам", - заявил Небензя.
Он призвал западных представителей дать "малийцам и гражданам других стран региона самим стать у руля и решать свои проблемы с привлечением тех партнеров, которых они выбрали сами". "И никакие жалобы от африканских партнеров относительно параметров нашего взаимодействия с ними мы не получили", - заключил он.
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