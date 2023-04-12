Рейтинг@Mail.ru
В Минфине прокомментировали ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:23 12.04.2023 (обновлено: 17:40 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/rubl-1864859257.html
В Минфине прокомментировали ситуацию с курсом рубля
В Минфине прокомментировали ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 12.04.2023
В Минфине прокомментировали ситуацию с курсом рубля
Минфин РФ считает, что справедливый курс рубля крепче текущего, но отклонения от фундаментальных уровней нормальны для плавающего курса, сказал журналистам... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:23
2023-04-12T17:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
владимир колычев
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778111748_0:121:2000:1246_1920x0_80_0_0_6ddf197daff055cc2e5363d63216b4a5.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минфин РФ считает, что справедливый курс рубля крепче текущего, но отклонения от фундаментальных уровней нормальны для плавающего курса, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев. Комментируя ситуацию с изменениями курса рубля, в частности, слова заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина о том, что наблюдаемое сейчас ослабление рубля происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, следующую за объемами и ценой продаж с отставанием, Колычев сказал, что отставание бывает всегда и может быть с связано с разными причинами: с потоками капитала, с экспортом и импортом. "При действии бюджетного правила, в принципе, влияние цен на нефть на курс сглаживается в любом случае. То есть при падении цен на нефть, если бы мы не проводили операции, курс скорее всего был бы намного слабее, чем сейчас. Соответственно, при их обратном росте тоже не стоит ожидать какой-то очень высокой волатильности в курсе", - добавил он.В нынешнем году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на госрасходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшим ежегодным ростом на 4% начиная с 2026 года. А доходы сверх этой суммы будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ).Курс доллара к рублю поднялся до максимума за год в прошлую пятницу, достигнув 83,5 рубля (плюс 5,9 рубля с начала месяца), после чего несколько скорректировался и сейчас стабилизируется в районе 82,2 рубля.
https://ria.ru/20230412/rubl-1864750312.html
https://ria.ru/20230408/valyuta-1863935731.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778111748_0:125:1610:1333_1920x0_80_0_0_fcbcd2053820c98ba5eafa8747a431d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир колычев, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Владимир Колычев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Минфине прокомментировали ситуацию с курсом рубля

Замглавы Минфина Колычев: справедливый курс рубля крепче текущего, но это нормально

© Владимир ТрефиловРублевая монета и денежные купюры
Рублевая монета и денежные купюры
© Владимир Трефилов
Рублевая монета и денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минфин РФ считает, что справедливый курс рубля крепче текущего, но отклонения от фундаментальных уровней нормальны для плавающего курса, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.
«
"По нашим оценкам, справедливый курс крепче, чем текущий, который можно наблюдать на рынке, но это абсолютно нормально для плавающего курса - отклоняться от фундаментальных уровней в одну сторону, в другую сторону. В прошлом году мы наблюдали в другую сторону отклонения, сейчас в эту сторону. Сколько это может занять? Это от многих факторов зависит, которые ни к правилу, ни к бюджетной политике отношения мало имеют", - сказал он.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Набиуллина объяснила ослабление курса рубля
Вчера, 12:52
Комментируя ситуацию с изменениями курса рубля, в частности, слова заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина о том, что наблюдаемое сейчас ослабление рубля происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, следующую за объемами и ценой продаж с отставанием, Колычев сказал, что отставание бывает всегда и может быть с связано с разными причинами: с потоками капитала, с экспортом и импортом.
"При действии бюджетного правила, в принципе, влияние цен на нефть на курс сглаживается в любом случае. То есть при падении цен на нефть, если бы мы не проводили операции, курс скорее всего был бы намного слабее, чем сейчас. Соответственно, при их обратном росте тоже не стоит ожидать какой-то очень высокой волатильности в курсе", - добавил он.
В нынешнем году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на госрасходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшим ежегодным ростом на 4% начиная с 2026 года. А доходы сверх этой суммы будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
Курс доллара к рублю поднялся до максимума за год в прошлую пятницу, достигнув 83,5 рубля (плюс 5,9 рубля с начала месяца), после чего несколько скорректировался и сейчас стабилизируется в районе 82,2 рубля.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Эксперты дали совет россиянам, что делать сейчас с валютой
8 апреля, 10:38
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияВладимир КолычевМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала