https://ria.ru/20230412/rossiya-1864862972.html
Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы, заявил Путин
Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2023
Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы, заявил Путин
Россия даст достойный вызов на все вызовы, стоящие перед страной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:32
2023-04-12T17:32
2023-04-12T17:59
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия даст достойный вызов на все вызовы, стоящие перед страной, заявил президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20230412/sistemy-1864862233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы, заявил Путин
Президент Путин: Россия даст достойный ответ на все стоящие перед страной вызовы