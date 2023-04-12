Рейтинг@Mail.ru
Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 12.04.2023 (обновлено: 17:59 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/rossiya-1864862972.html
Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы, заявил Путин
Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2023
Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы, заявил Путин
Россия даст достойный вызов на все вызовы, стоящие перед страной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:32
2023-04-12T17:59
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_a24dac46e06c756df0792b70d98db88a.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия даст достойный вызов на все вызовы, стоящие перед страной, заявил президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20230412/sistemy-1864862233.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ef31690d2f5f361152ff4b6dd2a56213.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы, заявил Путин

Президент Путин: Россия даст достойный ответ на все стоящие перед страной вызовы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаги России и Кремль в Москве
Флаги России и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Флаги России и Кремль в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия даст достойный вызов на все вызовы, стоящие перед страной, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Уверен, что все задуманное получится. На все вызовы дадим достойный ответ", - сказал президент в Кремле на торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики.
Испытания новой аппаратуры проходят на стартовом комплексе Байконура - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Путин заявил о необходимости создания суверенных космических систем
Вчера, 17:30
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала