https://ria.ru/20230412/rossiya-1864862972.html

Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы, заявил Путин

Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2023

Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы, заявил Путин

Россия даст достойный вызов на все вызовы, стоящие перед страной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:32

2023-04-12T17:32

2023-04-12T17:59

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия даст достойный вызов на все вызовы, стоящие перед страной, заявил президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20230412/sistemy-1864862233.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, экономика