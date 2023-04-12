https://ria.ru/20230412/razvedchiki-1864649478.html
На Курилах разведчики ВВО уничтожили условных диверсантов
На Курилах разведчики ВВО уничтожили условных диверсантов - РИА Новости, 12.04.2023
На Курилах разведчики ВВО уничтожили условных диверсантов
Разведчики уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника на островах Курильской гряды в ходе тренировки, информирует пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T05:47
2023-04-12T05:47
2023-04-12T05:47
безопасность
курильские острова
ми-8амтш-ва
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апр - РИА Новости. Разведчики уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника на островах Курильской гряды в ходе тренировки, информирует пресс-служба Восточного военного округа. "С военнослужащими разведывательных подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах состоялась тренировка по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника. По замыслу учения группе условного противника удалось высадиться на один из островов Курильской гряды. С целью обезвреживания условного противника в зону их высадки была направлена десантно-штурмовая группа на вертолетах Ми-8АМТШ", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, действуя в сложных природно-климатических условиях, военнослужащие осуществили высадку в назначенном районе. По прибытии на место разведчики выполнили поиск условных диверсантов, вступили с ними в бой, подавив все огневые точки "противника" и при этом взяли в плен "языка". "Данные мероприятия были отработаны на нескольких островах малой Курильской гряды", - уточняет пресс-служба ВВО.
https://ria.ru/20230412/razvedchiki-1864646451.html
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безопасность, курильские острова, ми-8амтш-ва, россия
Безопасность, Курильские острова, Ми-8АМТШ-ВА, Россия
На Курилах разведчики ВВО уничтожили условных диверсантов
Разведчики уничтожили ДРГ условного противника на островах Курильской гряды
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апр - РИА Новости. Разведчики уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника на островах Курильской гряды в ходе тренировки, информирует пресс-служба Восточного военного округа.
"С военнослужащими разведывательных подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах
состоялась тренировка по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника. По замыслу учения группе условного противника удалось высадиться на один из островов Курильской гряды. С целью обезвреживания условного противника в зону их высадки была направлена десантно-штурмовая группа на вертолетах Ми-8АМТШ", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, действуя в сложных природно-климатических условиях, военнослужащие осуществили высадку в назначенном районе. По прибытии на место разведчики выполнили поиск условных диверсантов, вступили с ними в бой, подавив все огневые точки "противника" и при этом взяли в плен "языка".
"Данные мероприятия были отработаны на нескольких островах малой Курильской гряды", - уточняет пресс-служба ВВО.
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