https://ria.ru/20230412/rassledovanie-1864906942.html
Посольство России требует открытого расследования ЧП на "Северных потоках"
Посольство России требует открытого расследования ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.04.2023
Посольство России требует открытого расследования ЧП на "Северных потоках"
Посольство России в Швеции потребовало провести транспарентное международное расследование терактов на газопроводах "Северный поток", отметив необходимость... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:25
2023-04-12T20:25
2023-04-12T20:25
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генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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ЦЮРИХ, 12 апр – РИА Новости. Посольство России в Швеции потребовало провести транспарентное международное расследование терактов на газопроводах "Северный поток", отметив необходимость подключения к нему представителей РФ. В дипмиссии подчеркнули, что с момента взрывов на газопроводах прошло уже более полугода, в течение которых шведская сторона не обнародовала каких-либо выводов, сделанных следствием. Как напомнили в посольстве, на прошлой неделе шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", нет, и найти ответственных будет непросто. "С удивлением узнали, что виновных шведы все это время, видимо, и не искали. Прокурор Матс Юнгквист сообщил, что задача, которую поставила перед собой шведская сторона на данном этапе, оказывается, заключается в установлении возможных угроз для Швеции, например, факта использования ее территории для осуществления подрывов. Шведские следователи, "конечно же", рассчитывают найти злоумышленников, но заранее решают "подстелить соломку" - дескать, это будет непросто с учетом неких "обстоятельств", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в его Telegram-канале. Российские дипломаты отметили, что работа шведских следователей вызывает вопросы, и потребовали провести международное расследование с привлечением российской стороны. "Требуем проведения транспарентного и всеобъемлющего международного расследования диверсий с обязательным подключением представителей России. Замести под ковер следы этого беспрецедентного преступления непозволительно никому, уважаемый господин шведский прокурор", - заявили в посольстве. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230410/terakt-1864254652.html
https://ria.ru/20230407/sevpotoki-1863730991.html
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в мире, швеция, россия, европа, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Швеция, Россия, Европа, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Посольство России требует открытого расследования ЧП на "Северных потоках"
Посольство России в Швеции потребовало открытого расследования ЧП на "Северных потоках"
ЦЮРИХ, 12 апр – РИА Новости.
Посольство России в Швеции потребовало провести транспарентное международное расследование терактов на газопроводах "Северный поток", отметив
необходимость подключения к нему представителей РФ.
В дипмиссии подчеркнули, что с момента взрывов на газопроводах прошло уже более полугода, в течение которых шведская сторона не обнародовала каких-либо выводов, сделанных следствием. Как напомнили в посольстве, на прошлой неделе шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", нет, и найти ответственных будет непросто.
США хотели шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", заявил Херш
"С удивлением узнали, что виновных шведы все это время, видимо, и не искали. Прокурор Матс Юнгквист сообщил, что задача, которую поставила перед собой шведская сторона на данном этапе, оказывается, заключается в установлении возможных угроз для Швеции, например, факта использования ее территории для осуществления подрывов. Шведские следователи, "конечно же", рассчитывают найти злоумышленников, но заранее решают "подстелить соломку" - дескать, это будет непросто с учетом неких "обстоятельств", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в его Telegram-канале.
Российские дипломаты отметили, что работа шведских следователей вызывает вопросы, и потребовали провести международное расследование с привлечением российской стороны.
"Требуем проведения транспарентного и всеобъемлющего международного расследования диверсий с обязательным подключением представителей России. Замести под ковер следы этого беспрецедентного преступления непозволительно никому, уважаемый господин шведский прокурор", - заявили в посольстве.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия
, Дания
и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура
России инициировала дело об акте международного терроризма.
Турция призвала провести независимое расследование ЧП на "Северных потоках"