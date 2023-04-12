https://ria.ru/20230412/rassledovanie-1864906942.html

Посольство России требует открытого расследования ЧП на "Северных потоках"

Посольство России требует открытого расследования ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.04.2023

Посольство России требует открытого расследования ЧП на "Северных потоках"

Посольство России в Швеции потребовало провести транспарентное международное расследование терактов на газопроводах "Северный поток", отметив необходимость... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:25

2023-04-12T20:25

2023-04-12T20:25

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северный поток — 2

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ЦЮРИХ, 12 апр – РИА Новости. Посольство России в Швеции потребовало провести транспарентное международное расследование терактов на газопроводах "Северный поток", отметив необходимость подключения к нему представителей РФ. В дипмиссии подчеркнули, что с момента взрывов на газопроводах прошло уже более полугода, в течение которых шведская сторона не обнародовала каких-либо выводов, сделанных следствием. Как напомнили в посольстве, на прошлой неделе шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", нет, и найти ответственных будет непросто. "С удивлением узнали, что виновных шведы все это время, видимо, и не искали. Прокурор Матс Юнгквист сообщил, что задача, которую поставила перед собой шведская сторона на данном этапе, оказывается, заключается в установлении возможных угроз для Швеции, например, факта использования ее территории для осуществления подрывов. Шведские следователи, "конечно же", рассчитывают найти злоумышленников, но заранее решают "подстелить соломку" - дескать, это будет непросто с учетом неких "обстоятельств", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в его Telegram-канале. Российские дипломаты отметили, что работа шведских следователей вызывает вопросы, и потребовали провести международное расследование с привлечением российской стороны. "Требуем проведения транспарентного и всеобъемлющего международного расследования диверсий с обязательным подключением представителей России. Замести под ковер следы этого беспрецедентного преступления непозволительно никому, уважаемый господин шведский прокурор", - заявили в посольстве. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230410/terakt-1864254652.html

https://ria.ru/20230407/sevpotoki-1863730991.html

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в мире, швеция, россия, европа, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2