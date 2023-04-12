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Польша хочет одной из первых получить американские ракеты JASSM-XR - РИА Новости, 12.04.2023
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18:21 12.04.2023 (обновлено: 19:14 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/rakety-1864879594.html
Польша хочет одной из первых получить американские ракеты JASSM-XR
Польша хочет одной из первых получить американские ракеты JASSM-XR - РИА Новости, 12.04.2023
Польша хочет одной из первых получить американские ракеты JASSM-XR
Власти Польши хотят, чтобы страна стала одним из первых получателей современных американских ракет JASSM-XR для боевых самолетов, заявил премьер-министр Польши... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:21
2023-04-12T19:14
в мире
польша
сша
матеуш моравецкий
f-35
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Власти Польши хотят, чтобы страна стала одним из первых получателей современных американских ракет JASSM-XR для боевых самолетов, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам на брифинге после посещения завода Lockheed Martin. По словам главы польского правительства, он говорил с американским руководством об ускорении поставок заказанного Польшей современного американского вооружения, в частности самолетов F-35, а с руководством фирмы Lockheed Martin обсуждал виды вооружения, которым располагает армия США, в частности, ракеты JASSM-XR. "Мы очень хотим быть первой иностранной страной или одной из первых, кто получит такие ракеты, которые можно запускать с боевых самолетов", - сказал он, подчеркнув, что дальность таких ракет достигает нескольких сотен километров.
https://ria.ru/20230411/voennye-1864630492.html
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в мире, польша, сша, матеуш моравецкий, f-35, lockheed martin
В мире, Польша, США, Матеуш Моравецкий, F-35, Lockheed Martin
Польша хочет одной из первых получить американские ракеты JASSM-XR

Премьер Моравецкий: Польша хочет одной из первых получить американские ракеты JASSM-XR

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-GaughanЗагрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-Gaughan
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Власти Польши хотят, чтобы страна стала одним из первых получателей современных американских ракет JASSM-XR для боевых самолетов, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам на брифинге после посещения завода Lockheed Martin.
По словам главы польского правительства, он говорил с американским руководством об ускорении поставок заказанного Польшей современного американского вооружения, в частности самолетов F-35, а с руководством фирмы Lockheed Martin обсуждал виды вооружения, которым располагает армия США, в частности, ракеты JASSM-XR.
"Мы очень хотим быть первой иностранной страной или одной из первых, кто получит такие ракеты, которые можно запускать с боевых самолетов", - сказал он, подчеркнув, что дальность таких ракет достигает нескольких сотен километров.
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В миреПольшаСШАМатеуш МоравецкийF-35Lockheed Martin
 
 
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