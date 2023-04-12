https://ria.ru/20230412/rakety-1864879594.html

Польша хочет одной из первых получить американские ракеты JASSM-XR

Польша хочет одной из первых получить американские ракеты JASSM-XR - РИА Новости, 12.04.2023

Польша хочет одной из первых получить американские ракеты JASSM-XR

Власти Польши хотят, чтобы страна стала одним из первых получателей современных американских ракет JASSM-XR для боевых самолетов, заявил премьер-министр Польши... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:21

2023-04-12T18:21

2023-04-12T19:14

в мире

польша

сша

матеуш моравецкий

f-35

lockheed martin

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Власти Польши хотят, чтобы страна стала одним из первых получателей современных американских ракет JASSM-XR для боевых самолетов, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам на брифинге после посещения завода Lockheed Martin. По словам главы польского правительства, он говорил с американским руководством об ускорении поставок заказанного Польшей современного американского вооружения, в частности самолетов F-35, а с руководством фирмы Lockheed Martin обсуждал виды вооружения, которым располагает армия США, в частности, ракеты JASSM-XR. "Мы очень хотим быть первой иностранной страной или одной из первых, кто получит такие ракеты, которые можно запускать с боевых самолетов", - сказал он, подчеркнув, что дальность таких ракет достигает нескольких сотен километров.

https://ria.ru/20230411/voennye-1864630492.html

польша

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в мире, польша, сша, матеуш моравецкий, f-35, lockheed martin