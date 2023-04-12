https://ria.ru/20230412/pronin-1864538781.html

Дмитрий Пронин: "Москвич" никуда не уйдет

Дмитрий Пронин: "Москвич" никуда не уйдет - РИА Новости, 12.04.2023

Дмитрий Пронин: "Москвич" никуда не уйдет

Мало, кто верил, что "Москвич" сможет запустить производство автомобилей всего через полгода после ухода Renault из России. Однако компании не только удалось... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:00

2023-04-12T10:00

2023-04-12T10:19

интервью

яндекс

гибдд мвд рф

мосгорстройнадзор

сергей собянин

москва

россия

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864552280_106:119:2015:1193_1920x0_80_0_0_fe7bf3552a492fc8c275b407b55ba3a2.jpg

Мало, кто верил, что "Москвич" сможет запустить производство автомобилей всего через полгода после ухода Renault из России. Однако компании не только удалось наладить за это время крупноузловую сборку авто, но в планах через два года создать электромобиль на собственной платформе, говорит генеральный директор автозавода "Москвич" Дмитрий Пронин. В первом интервью РИА Новости он рассказал, кто является основными конкурентами "Москвича", что влияет на его цену, и как можно ее снизить, когда появятся новые модели автомобиля, и в каких городах их скоро можно будет купить. Беседовала Наталия Мирошниченко.– Дмитрий Валентинович, каково это быть за рулем "Москвича"? И в плане руководства, и в плане впечатлений от машины. Вы сами на каком автомобиле ездите?– Как вы знаете, французская компания Renault спешно покинула российский рынок, при этом ничего, кроме долгов сотрудникам, не оставила. Поэтому мы вынуждены были начинать производство автомобилей на "Москвиче" фактически с нуля, и мы справились, благодаря коллективу, который был полностью сохранен.Я довольно редко вожу сам, но за рулем кроссовера "Москвич 3" уже покатался, проверял его и на тестовой площадке на заводе, и в городе. Скажу честно, машина мне понравилась, она очень приятная и комфортная в управлении, внутри очень удобно все расположено. Ходовые качества отличные. Покупателям автомобиль понравится. И я в ближайшее время планирую уже пересесть на "Москвич".– Недавно – 3 марта – стартовали официальные продажи автомобилей вашего бренда по России. Каков портрет покупателя "Москвича"? На кого вы ориентируетесь?– Автомобили "Москвич" подойдут современным городским жителям, особенно молодым семьям.Самое главное, что это автомобили, собранные в России, с прозрачной гарантией – на наши первые модели "Москвич 3" и "Москвич 3е"" она составляет три года или 100 тысяч километров. Вообще, если говорить об обслуживании автомобилей, то это один из наших приоритетов. Нам важно, чтобы, когда человек покупает автомобиль, он был уверен, что никаких проблем с обслуживанием не будет. И мы готовы это обеспечить. Наша сеть будет снабжена необходимым запасом запчастей, мы также работаем над линейкой аксессуаров, которые, надеюсь, скоро появятся в наших дилерских центрах.– Спрос на машины выше или ниже ожидаемого?– Сейчас, когда первые автомобили уже поступили в продажу, могу сказать, что интерес к моделям очень высок и превосходит наши ожидания. И наблюдаем мы это во всех регионах, где представлены наши официальные дилеры.Отмечу еще, что спрос есть и со стороны корпоративных клиентов. Например, недавно мы подписали соглашение с одним из крупнейших агрегаторов о поставке партии из трех тысяч кроссоверов "Москвич 3" и двух тысяч электромобилей "Москвич 3е" в парки такси и каршеринга – это крупнейший в мире контракт на поставку электромобилей в сервисы такси и каршеринга. На данный момент мы уже передали в таксопарки 150 автомобилей "Москвич 3", и их уже можно увидеть в такси одного из крупнейших агрегаторов. – Первая модель получила цифру 3 в своем названии. Что она означает?– Мы решили следовать современной международной классификации, поэтому моделям возрожденного бренда "Москвич" присвоены цифровые коды. Они указывают на размер автомобиля и его старшинство в семействе. Я думаю, вы замечали, что у многих брендов также есть подобная тенденция.В зависимости от модификации коды могут содержать и дополнительные буквенные индексы, как в случае с "Москвич 3е", где индекс "е" указывает на то, что это электромобиль. Соответственно, "Москвич 3" — это средний автомобиль, а автомобили, которые будут больше или меньше по размеру, получат соответствующие цифры.– Минимальная цена на "Москвич 3" и "Москвич 3е" остается на уровне 1,97 миллиона рублей и 3,5 миллиона рублей? Ждать ли роста цен в текущем году?– Цена на "Москвич 3" стартует от 1,97 миллиона рублей за версию с механической коробкой передач и 2,035 миллиона – за версию на "автомате". Электромобиль "Москвич 3е" можно приобрести за 3,5 миллиона рублей. На ценообразование в значительной степени влияет переменная часть расходов – логистика, таможенные пошлины, акцизы, Эра-Глонасс, утилизационный сбор и другие затраты компании. И стоимость "Москвич 3" по сравнению с конкурентами в том же сегменте более чем привлекательная. Особенно принимая во внимание широкий набор оборудования, который мы предлагаем уже в стандартной комплектации.Кроме того, сейчас мы активно работаем над тем, чтобы нас включили в список компаний, участвующих в программах господдержки. Это, безусловно, положительным образом скажется на цене. Надеемся, что в ближайшее время "Москвич" появится в программах государственной поддержки.Про рост цен говорить пока рано, однако, ситуация на рынке постоянно меняется, поэтому рост цен – неизбежная история.– Вы позиционируете себя как бренд среднего ценового сегмента? Могут ли в вашей линейке появиться бюджетные модели, премиум или даже люкс?– Наша главная задача – поставлять на российский рынок автомобили, рассчитанные на самую широкую аудиторию. В этом году у нас появятся две новые модели – среднеразмерный кроссовер и седан. Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке – "Москвич 6". Мы начнем его производить в июле-августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь. Думаю, в каком-то обозримом будущем мы покажем, как будет выглядеть и другая модель.- Те, кто уже побывал за рулем "Москвича" рассказали мне, что идеально было бы добавить системы подогрева и полного привода. Появятся ли такие модификации и когда?– Мы каждый день получаем обратную связь от дилеров, покупателей, читаем социальные сети и СМИ, даже про подогрев. В стандартной комплектации "Москвича 3" этих функций нет, однако мы планируем в ближайшее время запустить еще одну комплектацию – "Комфорт", там будут предусмотрены, например, подогрев сидений, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, электропривод складывания боковых зеркал, а также дополнительные системы помощи водителю.– Кто ваши основные конкуренты?– К основным конкурентам "Москвича" можно отнести автомобили других брендов в этом же классе и ценовой категории. Ни для кого не секрет, что сейчас на российском авторынке по большей части главные игроки – это китайские бренды. Поэтому они и станут основными конкурентами.Первая наша модель – "Москвич 3" – востребован жителями крупных городов. Мы считаем, что у нас есть ряд преимуществ, потому что уже в стандартной комплектации мы предлагаем широкий набор оборудования. В него входят, например, бесключевой доступ, электрический стояночный тормоз, задние датчики парковки и камера заднего вида, современная мультимедийная система с сенсорным дисплеем и возможностью подключения смартфонов. Учитывая, что такой широкий набор оборудования сразу представлен "в базе" и причем по цене до двух миллионов рублей, то сейчас это самая привлекательная цена на рынке. Электромобиль "Москвич 3е" тоже обладает конкурентными преимуществами.– Каковы ваши планы по дальнейшему развитию дилерской сети?– Сейчас автомобили можно купить в 55 дилерских центрах в 25 городах России, это самые крупные города и города-миллионники. Дилеры уже получили первые автомобили и сейчас занимаются оформлением фасадов и шоурумов согласно нашим стандартам.География дилерских центров будет расширяться по мере роста объемов производства. Нам постоянно пишут и спрашивают, когда мы откроемся в том или ином городе. И мы каждый город будем рассматривать точечно. Например, в марте мы объявили дилеров в двух новых городах – Сочи и Симферополе.– Уже известно о контракте "Москвича" с "Яндексом", ведете ли переговоры с другими агрегаторами такси и каршеринга? Планируете ли поставлять машины госорганам, например, для нужд ГИБДД?– Да, автомобили "Москвич" станут неотъемлемой частью транспортной системы не только Москвы, но и других регионов. Сейчас мы ведем переговоры с крупными агрегаторами такси и каршеринга.Что касается государственных органов, то да, конечно, госсектор тоже будет активно закупать наши автомобили. В январе мы передали пять электромобилей министерству здравоохранения Москвы и несколько "Москвичей" "Мосгорстройнадзору". Также автомобили нашего бренда уже присутствуют в парках компаний, работающих в сферах телекоммуникаций, фармацевтики и энергетическом секторе.Многие компании сейчас обращаются к нам с просьбой дать автомобили на тест-драйв, присматриваются к машинам. Поэтому будем активно работать в этом направлении.– Производство "Москвича" было налажено в короткие сроки. Осталась ли вам часть оборудования "в наследство" от Renault? Как предприятие модернизировало производственные линии?– Да, нам удалось запустить производство в рекордные сроки – меньше чем за полгода. То "наследство", которое осталось после Renault, мягко говоря, никуда не годится. Бывший владелец не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Поэтому производство автомобилей на заводе мы начали практически с нуля.Нам часто говорят: "да вы сами ничего не сделали", "да вы просто собираете автомобили". В настоящий момент на заводе происходит сборка из готовых машинокомплектов. Но наша главная задача была сохранить работу людям, которые трудоустроены на заводе, и в кратчайшие сроки запустить производство с нуля. Самое быстрое, что можно сделать, – это запустить крупноузловую сборку, именно этим путем мы и пошли.Дальше – больше. В этом году мы уже начнем повышать уровень локализации. А к 2025 году мы планируем разработать собственную уникальную платформу электромобиля, полностью российскую.– Рассматриваете ли вариант сборки – помимо моделей собственного бренда – автомобилей иностранных партнеров?– В настоящий момент нет. Мы планируем производить автомобильную продукцию только под брендом "Москвич".- Не секрет, что производство "Москвича" было налажено с помощью иностранных партнеров. Не будет ли такого, что партнер не захочет в силу разных обстоятельств продолжать сотрудничество, и производство встанет? Обязался ли партнер передать технологию производства?– Я скажу вам так: бренд "Москвич" спустя столько лет возродился, и правительство города приложило к этому огромные усилия. Мэр Москвы Сергей Собянин и сейчас продолжает активно принимать участие в жизни завода. Для нас это принципиальный вопрос. Могу сказать вам со стопроцентной гарантией, "Москвич" никуда не уйдет, никакие обстоятельства на это не повлияют. У нас есть завод, мощности, профессиональные кадры, технологический партнер в лице группы "Камаз" и огромная поддержка от всех федеральных и городских структур. Завод "Москвич" будет работать и производить автомобили.– Что касается электромобиля, который вы анонсировали к 2025 году – это будет полностью ваша разработка, начиная с дизайна, заканчивая двигателем? В целом, работа над созданием электрокара уже началась?– Да, мы уже приступили к разработке электромобиля на собственной универсальной платформе. Это будет полностью российская разработка. Платформа будет включать в себя отечественную компонентную базу, например, электродвигатель, батареи, редуктор. Проект в активной разработке, мы уже собрали команду профессионалов, которые ежедневно работают над решением этой задачи.Залогом успеха проекта является и тот факт, что правительство РФ работает над созданием пула производителей автомобильных компонентов, который позволит "Москвичу" достигнуть технологической независимости и обеспечить 100% уровень локализации, а также внедряет меры поддержки отечественных поставщиков. Наш завод станет заказчиком передовых технологий для многих отраслей.– Эксперты говорят, что создать новую автомобильную платформу за два-три года нереально. Почему вы уверены, что сделаете это?– Эксперты говорили, что и производство невозможно запустить за полгода, но мы это сделали. Вообще, все свои обещания мы до этого момента выполняли, так почему мы должны перестать это делать?Сейчас у нас есть серьезный план, который предусматривает создание платформы за два-три года, и мы будем ему четко следовать.– Есть ли у вас планы по экспорту моделей "Москвичей"?– На первом этапе мы сконцентрируем свою активность пока только в России. Наше присутствие на других рынках рассмотрим позже.– Если говорить на долгосрочную перспективу: каковы ваши планы за горизонтом 2025 года?– Думаю, пока рано об этом говорить. Сейчас наша самая главная задача, к которой мы стремимся, – это создание собственной российской платформы электромобиля. Как раз в 2025 году.

https://ria.ru/20230404/moskvich-1862886873.html

https://ria.ru/20230207/moskvich-1850291533.html

https://ria.ru/20230110/moskvich-1843899697.html

https://ria.ru/20230404/moskvich-1862833657.html

https://ria.ru/20230227/lgoty-1854660461.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, яндекс, гибдд мвд рф, мосгорстройнадзор, сергей собянин, москва, россия, авто, renault logan