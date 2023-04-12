https://ria.ru/20230412/promyvka-1866446608.html

Фасады домов и административных зданий Москвы приводят в порядок после зимы

Фасады домов и административных зданий Москвы приводят в порядок после зимы - РИА Новости, 19.04.2023

Фасады домов и административных зданий Москвы приводят в порядок после зимы

Фасады многоквартирных домов и административных зданий Москвы продолжают приводить в порядок после зимы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-12T16:07

2023-04-12T16:07

2023-04-19T19:09

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городское хозяйство москвы

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Фасады многоквартирных домов и административных зданий Москвы продолжают приводить в порядок после зимы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что для этого задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекаются промышленные альпинисты. "При необходимости проводим ремонт входных групп и покраску цоколей. Работы проводим во всех округах столицы", - подчеркивается в сообщении комплекса.

https://ria.ru/20230401/promyvka-1862331464.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы