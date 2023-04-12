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Фасады домов и административных зданий Москвы приводят в порядок после зимы - РИА Новости, 19.04.2023
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16:07 12.04.2023 (обновлено: 19:09 19.04.2023)
https://ria.ru/20230412/promyvka-1866446608.html
Фасады домов и административных зданий Москвы приводят в порядок после зимы
Фасады домов и административных зданий Москвы приводят в порядок после зимы - РИА Новости, 19.04.2023
Фасады домов и административных зданий Москвы приводят в порядок после зимы
Фасады многоквартирных домов и административных зданий Москвы продолжают приводить в порядок после зимы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-12T16:07
2023-04-19T19:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Фасады многоквартирных домов и административных зданий Москвы продолжают приводить в порядок после зимы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что для этого задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекаются промышленные альпинисты. "При необходимости проводим ремонт входных групп и покраску цоколей. Работы проводим во всех округах столицы", - подчеркивается в сообщении комплекса.
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Фасады домов и административных зданий Москвы приводят в порядок после зимы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФасады домов и административных зданий в Москве приводят в порядок после зимы
Фасады домов и административных зданий в Москве приводят в порядок после зимы - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фасады домов и административных зданий в Москве приводят в порядок после зимы
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Фасады многоквартирных домов и административных зданий Москвы продолжают приводить в порядок после зимы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Продолжаем приводить в порядок после зимы фасады многоквартирных домов и административных зданий... Объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, - частично. На особо загрязненные участки сначала наносим моющие средства, а после поверхности промываем водой", - говорится в публикации.
Отмечается, что для этого задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекаются промышленные альпинисты.
"При необходимости проводим ремонт входных групп и покраску цоколей. Работы проводим во всех округах столицы", - подчеркивается в сообщении комплекса.
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1 апреля, 11:30
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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