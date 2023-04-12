Фасады домов и административных зданий Москвы приводят в порядок после зимы
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФасады домов и административных зданий в Москве приводят в порядок после зимы
Фасады домов и административных зданий в Москве приводят в порядок после зимы
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Фасады многоквартирных домов и административных зданий Москвы продолжают приводить в порядок после зимы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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"Продолжаем приводить в порядок после зимы фасады многоквартирных домов и административных зданий... Объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, - частично. На особо загрязненные участки сначала наносим моющие средства, а после поверхности промываем водой", - говорится в публикации.
Отмечается, что для этого задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекаются промышленные альпинисты.
"При необходимости проводим ремонт входных групп и покраску цоколей. Работы проводим во всех округах столицы", - подчеркивается в сообщении комплекса.