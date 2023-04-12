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В МВФ отметили критичность проблемы продовольствия у стран с низким доходом
В МВФ отметили критичность проблемы продовольствия у стран с низким доходом - РИА Новости, 12.04.2023
В МВФ отметили критичность проблемы продовольствия у стран с низким доходом
Нарушения поставок продовольствия и рост цен из-за конфликта на Украине являются критической проблемой для стран с низкими доходами, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:53
2023-04-12T20:53
2023-04-12T20:53
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Нарушения поставок продовольствия и рост цен из-за конфликта на Украине являются критической проблемой для стран с низкими доходами, заявил РИА Новости глава управления департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Пауло Медас. Медас отметил, что нарушения в поставках зерна и других продуктов питания ведут к росту цен, которые создают "множество проблем" для стран, которые импортируют их из Украины и России.
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экономика, украина, мвф, всемирный банк, россия, в мире
Экономика, Украина, МВФ, Всемирный банк, Россия, В мире
В МВФ отметили критичность проблемы продовольствия у стран с низким доходом
Член МВФ Медас: проблемы продовольствия стали критическими у стран с низким доходом