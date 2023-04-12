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В Индиане завод начал выделять токсичный дым из-за пожара

В Индиане завод начал выделять токсичный дым из-за пожара - РИА Новости, 12.04.2023

В Индиане завод начал выделять токсичный дым из-за пожара

Загоревшийся завод по переработке отходов в американском городе Ричмонд в штате Индиана начал выделять токсичный дым, пожар может продлиться несколько дней,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:25

2023-04-12T12:25

2023-04-12T21:13

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Загоревшийся завод по переработке отходов в американском городе Ричмонд в штате Индиана начал выделять токсичный дым, пожар может продлиться несколько дней, сообщили местные чиновники. "Дым определенно токсичен. Пожар будет продолжаться несколько дней... он достаточно большой", - заявил начальник пожарной охраны штата Индиана Стив Джонс на брифинге, фрагмент которого показал местный телеканал WTHR. Джонс отметил, что в результате пожара пластмасса, находившаяся на территории завода, начала выделять множество "различных химических веществ". В свою очередь, начальник пожарной охраны города Ричмонд Тим Браун сообщил, что прибывшие на объект пожарные обнаружили охваченный пламенем трейлер позади одного из зданий завода. По его словам, он был загружен "неизвестным типом пластика". Огонь распространился на другие груды пластика вокруг трейлера, а затем и на само здание завода. Браун также отметил, что в определенный момент огонь вышел из-под контроля и начал выделять черный дым, вынудив сотрудников пожарной службы отступить. Огонь перекинулся на несколько зданий, однако пожарным, несмотря на затрудненный доступ к объекту, позже удалось остановить его распространение, сообщил он. Начальник пожарной охраны города добавил, что один из пожарных получил травму во время тушения пожара. О других пострадавших не сообщается. Мэр Ричмонда Дейв Сноу в соцсетях объявил об эвакуации жителей города и подтвердил работу автотранспорта для вывоза граждан из опасной зоны в ночное время. По словам мэра, в город также прибыли сотрудники агентства по охране окружающей среды департамента природопользования Индианы для оценки ситуации. Представители управления по чрезвычайным ситуациям округа Уэйн в соцсетях также призвали граждан не прикасаться к обломкам от пожара, поскольку неизвестно, какие химические вещества могут в них содержаться. Они также отметили, что в данный момент причина возгорания неизвестна и, что определить ее удастся только после полного тушения пожара.

https://ria.ru/20230323/poezd-1860235142.html

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Облако черного дыма от горящего завода в американском городе Ричмонд Облако черного дыма от горящего завода в американском городе Ричмонд 2023-04-12T12:25 true PT1M00S

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, ричмонд, индиана