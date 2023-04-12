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Киев потерял до 180 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 180 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 12.04.2023
Киев потерял до 180 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Потери Киева на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили за сутки до 180 военных, заявили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:14
2023-04-12T14:14
2023-04-12T21:15
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Потери Киева на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили за сутки до 180 военных, заявили в среду в Минобороны России."За сутки на данных направлениях уничтожено до 180 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах Угледара в ДНР, а также Гуляйполя и Орехова в Запорожской области."Также в районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Павловка и Новоселка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника", - добавили в МО РФ.
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Сводка Министерства обороны РФ о продвижении российских войск за сутки
Сводка Министерства обороны РФ о продвижении российских войск за сутки
2023-04-12T14:14
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киев, донецкая народная республика, в мире, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, В мире, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 180 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны России: Киев потерял до 180 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях