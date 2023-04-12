https://ria.ru/20230412/poruchitelstva-1864545947.html
Зонтичные поручительства КМСП помогут бизнесу привлечь свыше 60 млрд рублей
Зонтичные поручительства КМСП помогут бизнесу привлечь свыше 60 млрд рублей - РИА Новости, 12.04.2023
Зонтичные поручительства КМСП помогут бизнесу привлечь свыше 60 млрд рублей
С помощью механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП (КМСП) малый и средний бизнес сможет привлечь по втором квартале свыше 60 миллиардов рублей... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:00
2023-04-12T10:00
2023-04-12T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. С помощью механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП (КМСП) малый и средний бизнес сможет привлечь по втором квартале свыше 60 миллиардов рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба института развития.КМСП во втором квартале увеличила лимит под "зонтичные" поручительства для банков-партнеров до 30 миллиардов рублей, что на 5 миллиардов больше, чем было выделено на первый квартал, говорится в сообщении."Новый квартал — новые деньги. На апрель-июнь мы увеличили общий лимит, который выделяется банкам в виде "зонтичных" поручительств. Расширяя поддержку, мы рассчитываем, что ею смогут воспользоваться еще больше предпринимателей, включая тех, кто не в состоянии целиком или частично покрыть требования банков по предоставлению залога. Использование "зонтичных" поручительств позволяет предпринимателям избавиться, как минимум, от одной головной боли и больше времени уделять непосредственно ведению бизнеса", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Со второго квартала этого года число банков-партнеров КМСП в рамках механизма "зонтичных" поручительств увеличилось до 18, в список добавились Уралсиб и Абсолют Банк."Одна из наших задач - повышать для предпринимателей доступность кредитных средств. Подключая к системе "зонтичных" поручительств новые банки, мы расширяем ее географию и доступность. Кроме того, у предпринимателей становится больше вариантов при выборе кредитных продуктов с точки зрения процентной ставки, сроков и других существенных для малого бизнеса условий", — добавил Исаевич."Зонтичные" поручительства КМСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют его получить предпринимателю даже при отсутствии залога. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 15 лет. Механизм "зонтичных" поручительств был запущен в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич
Корпорация МСП, Александр Исаевич
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. С помощью механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП (КМСП) малый и средний бизнес сможет привлечь по втором квартале свыше 60 миллиардов рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба института развития.
КМСП во втором квартале увеличила лимит под "зонтичные" поручительства для банков-партнеров до 30 миллиардов рублей, что на 5 миллиардов больше, чем было выделено на первый квартал, говорится в сообщении.
"Новый квартал — новые деньги. На апрель-июнь мы увеличили общий лимит, который выделяется банкам в виде "зонтичных" поручительств. Расширяя поддержку, мы рассчитываем, что ею смогут воспользоваться еще больше предпринимателей, включая тех, кто не в состоянии целиком или частично покрыть требования банков по предоставлению залога. Использование "зонтичных" поручительств позволяет предпринимателям избавиться, как минимум, от одной головной боли и больше времени уделять непосредственно ведению бизнеса", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводит пресс-служба.
Со второго квартала этого года число банков-партнеров КМСП в рамках механизма "зонтичных" поручительств увеличилось до 18, в список добавились Уралсиб
и Абсолют Банк
.
Исаевич: КМСП поручилась за каждый 10-й кредит в сегменте до 50 млн рублей
"Одна из наших задач - повышать для предпринимателей доступность кредитных средств. Подключая к системе "зонтичных" поручительств новые банки, мы расширяем ее географию и доступность. Кроме того, у предпринимателей становится больше вариантов при выборе кредитных продуктов с точки зрения процентной ставки, сроков и других существенных для малого бизнеса условий", — добавил Исаевич.
"Зонтичные" поручительства КМСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют его получить предпринимателю даже при отсутствии залога. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 15 лет. Механизм "зонтичных" поручительств был запущен в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.