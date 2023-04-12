Европа без русских. Зеленский нашел способ избавиться от проблем
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент Украины собрался в очередную зарубежную поездку. По сообщению немецкого издания Bild am Sonntag, в мае он посетит Германию, чтобы принять международную премию Карла Великого. И, понятно, опять попросить помощь. О том, что его ждет, — в материале РИА Новости.
Что будут вручать
Карл Великий — король франков IX века, основатель империи Каролингов. Премию его имени присуждают ежегодно с 1950-го "за вклад в объединение Европы".
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Вручают ее по традиции в городе Ахен, в День Вознесения (в этом году — 18 мая) в Коронационном зале ратуши. Но 19-20 мая Олаф Шольц должен участвовать в саммите "Группы семи" (G7) в Хиросиме, поэтому церемонию проведут пораньше, ориентировочно 14 мая.
Лауреаты получают грамоту, медаль и небольшую денежную сумму (пять тысяч евро). В 2022-м премию присудили белорусским оппозиционерам Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало. В разное время этой наградой отметили экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
В этот раз чествуют президента и народ Украины. В пояснении к принятому еще 16 декабря решению говорится: украинцы защищают не только свою страну, "но также Европу и европейские ценности", "Зеленский — дипломат, мотиватор и, если, по его мнению, того требует ситуация, еще и очень красноречивый оратор".
Премия Карла Великого станет великим символом сотрудничества Германии с Украиной, пишет Bild. Шольц произнесет "хвалебную речь".
Зеленский уже посетил США, Францию, Польшу, но в Германии еще не был. Хотя именно Берлин второй по объемам поставщик вооружений Киеву после Вашингтона, немецко-украинские отношения как минимум непростые. Советники Зеленского долго обвиняли Шольца в том, что он не оказывает должной поддержки. Встреча в Ахене "может открыть новую главу дружбы", считают журналисты.
Киев пока не подтвердил этот визит. Наступление ВСУ может заставить Зеленского принять все почести по видеосвязи, допускают в Германии.
Реакция Москвы
Представитель МИД России Мария Захарова назвала эту премию "кровавой наградой".
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
"Потянуло к своим. Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего "дранга" — освобождению "жизненного пространства" на Востоке, — написала она в Telegram-канале. — Не получилось у них 80 лет назад реализовать план "Ost". Помешали тогда советские солдаты, погасившие печи аушвицев".
Теперь западные партнеры Зеленского "внесли коррективы, ставят более амбициозные задачи". "Вместе строят новую Европу — не "Judenfrei", а "Russenfrei". А в это понятие входят все национальности многонациональной России. Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков — польский орден Белого орла, премия Карла Великого", — заключила Захарова.
Внезапные гости
Хотя 18 мая и должно стать днем Зеленского и Шольца, Германия расширила повестку. На официальном сайте Ахена отмечается, что среди гостей церемонии ожидается председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она гораздо жестче настроена по отношению к России, чем национальные лидеры ЕС.
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе. 9 февраля 2023 года
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе. 9 февраля 2023 года
Для Зеленского это хороший повод повторить требования к партнерам в Европе. Шольц для Киева не самый надежный союзник. В январе, когда Запад согласовал поставки танков, канцлер ФРГ сразу исключил отправку истребителей.
"Это выглядит просто несерьезно", — сказал он. И в интервью изданию Tagesspiegel напомнил, что НАТО не находится в состоянии войны с Россией. "Мы не допустим такой эскалации", — подчеркнул Шольц.
Как отметил в беседе с РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов, эта позиция вряд ли изменится.
"Ничего особенного Зеленский не получит, кроме премии, которая особого значения не имеет, — уверен эксперт. — Эту абсолютно доморощенную награду и ранее критиковали за то, кому ее присуждают. Зеленский же пытается давить на всех и вся, вот сейчас потребует что-нибудь от Германии".
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц
Белов напоминает, что немецкий бюджет для Украины уже сверстан: 30 миллиардов евро в 2023-м. У Германии достаточно собственных проблем, в том числе с бундесвером. Поэтому дополнительных "пряников" не будет.
"Зеленский продолжит играть роль успешного президента — это чистое актерство. По существу с ним не о чем говорить", — добавляет специалист.
Тем не менее он не исключает, что под нажимом Киева тему поставок истребителей реанимируют и Шольцу вновь придется сдерживать западных союзников-"ястребов". Сам канцлер никогда не был инициатором наращивания военной помощи Украине.