https://ria.ru/20230412/politika-1864467760.html

Европа без русских. Зеленский нашел способ избавиться от проблем

Европа без русских. Зеленский нашел способ избавиться от проблем - РИА Новости, 12.04.2023

Европа без русских. Зеленский нашел способ избавиться от проблем

Президент Украины собрался в очередную зарубежную поездку. По сообщению немецкого издания Bild am Sonntag, в мае он посетит Германию, чтобы принять... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:00

2023-04-12T08:00

2023-04-12T11:26

в мире

германия

украина

киев

владимир зеленский

олаф шольц

мария захарова

bild

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856920569_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_ef0b211f352980f768d9eeaa3a95058a.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент Украины собрался в очередную зарубежную поездку. По сообщению немецкого издания Bild am Sonntag, в мае он посетит Германию, чтобы принять международную премию Карла Великого. И, понятно, опять попросить помощь. О том, что его ждет, — в материале РИА Новости.Что будут вручатьКарл Великий — король франков IX века, основатель империи Каролингов. Премию его имени присуждают ежегодно с 1950-го "за вклад в объединение Европы".Вручают ее по традиции в городе Ахен, в День Вознесения (в этом году — 18 мая) в Коронационном зале ратуши. Но 19-20 мая Олаф Шольц должен участвовать в саммите "Группы семи" (G7) в Хиросиме, поэтому церемонию проведут пораньше, ориентировочно 14 мая.Лауреаты получают грамоту, медаль и небольшую денежную сумму (пять тысяч евро). В 2022-м премию присудили белорусским оппозиционерам Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало. В разное время этой наградой отметили экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.В этот раз чествуют президента и народ Украины. В пояснении к принятому еще 16 декабря решению говорится: украинцы защищают не только свою страну, "но также Европу и европейские ценности", "Зеленский — дипломат, мотиватор и, если, по его мнению, того требует ситуация, еще и очень красноречивый оратор".Премия Карла Великого станет великим символом сотрудничества Германии с Украиной, пишет Bild. Шольц произнесет "хвалебную речь".Зеленский уже посетил США, Францию, Польшу, но в Германии еще не был. Хотя именно Берлин второй по объемам поставщик вооружений Киеву после Вашингтона, немецко-украинские отношения как минимум непростые. Советники Зеленского долго обвиняли Шольца в том, что он не оказывает должной поддержки. Встреча в Ахене "может открыть новую главу дружбы", считают журналисты.Киев пока не подтвердил этот визит. Наступление ВСУ может заставить Зеленского принять все почести по видеосвязи, допускают в Германии.Реакция МосквыПредставитель МИД России Мария Захарова назвала эту премию "кровавой наградой"."Потянуло к своим. Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего "дранга" — освобождению "жизненного пространства" на Востоке, — написала она в Telegram-канале. — Не получилось у них 80 лет назад реализовать план "Ost". Помешали тогда советские солдаты, погасившие печи аушвицев".Теперь западные партнеры Зеленского "внесли коррективы, ставят более амбициозные задачи". "Вместе строят новую Европу — не "Judenfrei", а "Russenfrei". А в это понятие входят все национальности многонациональной России. Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков — польский орден Белого орла, премия Карла Великого", — заключила Захарова.Внезапные гостиХотя 18 мая и должно стать днем Зеленского и Шольца, Германия расширила повестку. На официальном сайте Ахена отмечается, что среди гостей церемонии ожидается председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она гораздо жестче настроена по отношению к России, чем национальные лидеры ЕС.Для Зеленского это хороший повод повторить требования к партнерам в Европе. Шольц для Киева не самый надежный союзник. В январе, когда Запад согласовал поставки танков, канцлер ФРГ сразу исключил отправку истребителей."Это выглядит просто несерьезно", — сказал он. И в интервью изданию Tagesspiegel напомнил, что НАТО не находится в состоянии войны с Россией. "Мы не допустим такой эскалации", — подчеркнул Шольц.Как отметил в беседе с РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов, эта позиция вряд ли изменится."Ничего особенного Зеленский не получит, кроме премии, которая особого значения не имеет, — уверен эксперт. — Эту абсолютно доморощенную награду и ранее критиковали за то, кому ее присуждают. Зеленский же пытается давить на всех и вся, вот сейчас потребует что-нибудь от Германии".Белов напоминает, что немецкий бюджет для Украины уже сверстан: 30 миллиардов евро в 2023-м. У Германии достаточно собственных проблем, в том числе с бундесвером. Поэтому дополнительных "пряников" не будет."Зеленский продолжит играть роль успешного президента — это чистое актерство. По существу с ним не о чем говорить", — добавляет специалист.Тем не менее он не исключает, что под нажимом Киева тему поставок истребителей реанимируют и Шольцу вновь придется сдерживать западных союзников-"ястребов". Сам канцлер никогда не был инициатором наращивания военной помощи Украине.

германия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, киев, владимир зеленский, олаф шольц, мария захарова, bild, еврокомиссия