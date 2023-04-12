https://ria.ru/20230412/pogoda-1864741869.html
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 12.04.2023
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года
Среда стала самым теплым днем в столице с начала года, воздух уже прогрелся до плюс 16,1 градуса, такой теплый день космонавтики случается не чаще одного раза в РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:23
2023-04-12T12:23
2023-04-12T12:23
погода
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Среда стала самым теплым днем в столице с начала года, воздух уже прогрелся до плюс 16,1 градуса, такой теплый день космонавтики случается не чаще одного раза в 15 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодняшний день стал самым теплым днем весны, к 11 часам воздух прогрелся до плюс 16,1 градуса. В течение дня мы ожидаем, что воздух может прогреться до плюс 16 - плюс 19, мы очень близко подберемся к рекордному значению, который был зафиксирован в 2015 году и составил плюс 20 градусов. То есть, природа перекинула нас на месяц вперед", - рассказал Тишковец. По его словам, такое уникальное тепло случается в день космонавтики не чаще одного раза в 15 лет.
https://ria.ru/20230409/paskha-1864091355.html
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погода, общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", россия
Погода, Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Россия
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года
Синоптик "Фобос" Тишковец: среда стала самым теплым днем в Москве с начала года
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Среда стала самым теплым днем в столице с начала года, воздух уже прогрелся до плюс 16,1 градуса, такой теплый день космонавтики случается не чаще одного раза в 15 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодняшний день стал самым теплым днем весны, к 11 часам воздух прогрелся до плюс 16,1 градуса. В течение дня мы ожидаем, что воздух может прогреться до плюс 16 - плюс 19, мы очень близко подберемся к рекордному значению, который был зафиксирован в 2015 году и составил плюс 20 градусов. То есть, природа перекинула нас на месяц вперед", - рассказал Тишковец.
По его словам, такое уникальное тепло случается в день космонавтики не чаще одного раза в 15 лет.
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