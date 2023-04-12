https://ria.ru/20230412/pogoda-1864741869.html

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 12.04.2023

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года

Среда стала самым теплым днем в столице с начала года, воздух уже прогрелся до плюс 16,1 градуса, такой теплый день космонавтики случается не чаще одного раза в РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:23

2023-04-12T12:23

2023-04-12T12:23

погода

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Среда стала самым теплым днем в столице с начала года, воздух уже прогрелся до плюс 16,1 градуса, такой теплый день космонавтики случается не чаще одного раза в 15 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодняшний день стал самым теплым днем весны, к 11 часам воздух прогрелся до плюс 16,1 градуса. В течение дня мы ожидаем, что воздух может прогреться до плюс 16 - плюс 19, мы очень близко подберемся к рекордному значению, который был зафиксирован в 2015 году и составил плюс 20 градусов. То есть, природа перекинула нас на месяц вперед", - рассказал Тишковец. По его словам, такое уникальное тепло случается в день космонавтики не чаще одного раза в 15 лет.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

погода, общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", россия