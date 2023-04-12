https://ria.ru/20230412/pogoda-1864662214.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 12.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 18 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:33

2023-04-12T08:33

2023-04-12T08:33

общество

москва

центр "фобос"

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 18 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Она отметила, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

https://ria.ru/20230409/paskha-1864091355.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос", московская область (подмосковье)