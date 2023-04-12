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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 12.04.2023
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08:33 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/pogoda-1864662214.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 12.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 18 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:33
2023-04-12T08:33
общество
москва
центр "фобос"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 18 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Она отметила, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
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москва
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общество, москва, центр "фобос", московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Центр "Фобос", Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Котилевская пообещала москвичам в среду погоду без осадков и до 18 градусов тепла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтдыхающие в Александровском саду в Москве
Отдыхающие в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отдыхающие в Александровском саду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 18 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"Сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков, температура в городе плюс 16 - плюс 18, по области - плюс 15 - плюс 20. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
Она отметила, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Московская область (Подмосковье)
 
 
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