https://ria.ru/20230412/pogoda-1864662214.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 12.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 18 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:33
2023-04-12T08:33
2023-04-12T08:33
общество
москва
центр "фобос"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 18 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Она отметила, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
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москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос", московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Центр "Фобос", Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Котилевская пообещала москвичам в среду погоду без осадков и до 18 градусов тепла