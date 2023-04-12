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В Подмосковье около 16% рожениц 2022 года приехали из других регионов РФ - РИА Новости, 12.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:20 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/podmoskove-1864799867.html
В Подмосковье около 16% рожениц 2022 года приехали из других регионов РФ
В Подмосковье около 16% рожениц 2022 года приехали из других регионов РФ - РИА Новости, 12.04.2023
В Подмосковье около 16% рожениц 2022 года приехали из других регионов РФ
Около 16% женщин, родивших детей в Подмосковье в 2022 году, приехали из других регионов, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:20
2023-04-12T15:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Около 16% женщин, родивших детей в Подмосковье в 2022 году, приехали из других регионов, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области."Всего в прошлом году в регионе на свет появилось более 73,2 тысячи детей. При этом доля жительниц других регионов, родивших в Московской области, составила порядка 16%. Это говорит не только о востребованности наших медучреждений, но и о высоком уровне квалификации специалистов", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства региона Светлану Стригункову.Она напомнила, что в регионе действует единый кол-центр системы родовспоможения "Стань мамой в Подмосковье". Его операторы расскажут о документах, которые надо взять с собой в роддом, а также помогут записаться на прием к специалисту, который может провести консультацию по интересующим рожениц вопросам.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

В Подмосковье около 16% рожениц 2022 года приехали из других регионов РФ

© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные в родильном доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Около 16% женщин, родивших детей в Подмосковье в 2022 году, приехали из других регионов, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
"Всего в прошлом году в регионе на свет появилось более 73,2 тысячи детей. При этом доля жительниц других регионов, родивших в Московской области, составила порядка 16%. Это говорит не только о востребованности наших медучреждений, но и о высоком уровне квалификации специалистов", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства региона Светлану Стригункову.
Улица Лажечникова в Коломне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Учащиеся Подмосковья стали больше пользоваться общественным транспортом
Вчера, 14:58
Она напомнила, что в регионе действует единый кол-центр системы родовспоможения "Стань мамой в Подмосковье". Его операторы расскажут о документах, которые надо взять с собой в роддом, а также помогут записаться на прием к специалисту, который может провести консультацию по интересующим рожениц вопросам.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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