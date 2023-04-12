https://ria.ru/20230412/podmoskove-1864799867.html

В Подмосковье около 16% рожениц 2022 года приехали из других регионов РФ

В Подмосковье около 16% рожениц 2022 года приехали из других регионов РФ - РИА Новости, 12.04.2023

В Подмосковье около 16% рожениц 2022 года приехали из других регионов РФ

Около 16% женщин, родивших детей в Подмосковье в 2022 году, приехали из других регионов, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:20

2023-04-12T15:20

2023-04-12T15:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Около 16% женщин, родивших детей в Подмосковье в 2022 году, приехали из других регионов, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области."Всего в прошлом году в регионе на свет появилось более 73,2 тысячи детей. При этом доля жительниц других регионов, родивших в Московской области, составила порядка 16%. Это говорит не только о востребованности наших медучреждений, но и о высоком уровне квалификации специалистов", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства региона Светлану Стригункову.Она напомнила, что в регионе действует единый кол-центр системы родовспоможения "Стань мамой в Подмосковье". Его операторы расскажут о документах, которые надо взять с собой в роддом, а также помогут записаться на прием к специалисту, который может провести консультацию по интересующим рожениц вопросам.

https://ria.ru/20230412/transport-1864792029.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова