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Более 30 военных ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля
Более 30 военных ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля - РИА Новости, 12.04.2023
Более 30 военных ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля
Более 30 военнослужащих Донецкой Народной Республики вернулись из украинского плена в рамках обмена, объявленного 10 апреля, сообщила омбудсмен ДНР Дарья... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:16
2023-04-12T14:16
2023-04-12T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Более 30 военнослужащих Донецкой Народной Республики вернулись из украинского плена в рамках обмена, объявленного 10 апреля, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем Telegram-канале. Минобороны РФ в понедельник сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих. "В списке российских солдат, которые 10 апреля были освобождены из плена в рамках обмена с украинской стороной, - 34 защитника ДНР. Среди них как проходившие службу по контракту, так и мобилизованные бойцы", - написала омбудсмен.Морозова добавила, что трое нуждались в экстренной медпомощи. Еще один боец парализован, он находился в плену с мая 2022 года, где не получал должного медицинского ухода. По словам омбудсмена, за его освобождение пришлось бороться долгие месяцы, поскольку представители Украины постоянно "вставляли палки в колеса".
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Дарья Морозова
Более 30 военных ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля
Омбудсмен Морозова: более 30 военных ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля