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Более 30 военных ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/plennye-1864778173.html
Более 30 военных ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля
Более 30 военных ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля - РИА Новости, 12.04.2023
Более 30 военных ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля
Более 30 военнослужащих Донецкой Народной Республики вернулись из украинского плена в рамках обмена, объявленного 10 апреля, сообщила омбудсмен ДНР Дарья... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:16
2023-04-12T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Более 30 военнослужащих Донецкой Народной Республики вернулись из украинского плена в рамках обмена, объявленного 10 апреля, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем Telegram-канале. Минобороны РФ в понедельник сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих. "В списке российских солдат, которые 10 апреля были освобождены из плена в рамках обмена с украинской стороной, - 34 защитника ДНР. Среди них как проходившие службу по контракту, так и мобилизованные бойцы", - написала омбудсмен.Морозова добавила, что трое нуждались в экстренной медпомощи. Еще один боец парализован, он находился в плену с мая 2022 года, где не получал должного медицинского ухода. По словам омбудсмена, за его освобождение пришлось бороться долгие месяцы, поскольку представители Украины постоянно "вставляли палки в колеса".
https://ria.ru/20230412/politika-1864467760.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Дарья Морозова
Более 30 военных ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля

Омбудсмен Морозова: более 30 военных ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Более 30 военнослужащих Донецкой Народной Республики вернулись из украинского плена в рамках обмена, объявленного 10 апреля, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ в понедельник сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих.
"В списке российских солдат, которые 10 апреля были освобождены из плена в рамках обмена с украинской стороной, - 34 защитника ДНР. Среди них как проходившие службу по контракту, так и мобилизованные бойцы", - написала омбудсмен.
Морозова добавила, что трое нуждались в экстренной медпомощи. Еще один боец парализован, он находился в плену с мая 2022 года, где не получал должного медицинского ухода. По словам омбудсмена, за его освобождение пришлось бороться долгие месяцы, поскольку представители Украины постоянно "вставляли палки в колеса".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДарья Морозова
 
 
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