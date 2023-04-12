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РЭЦ: бизнес получит допвозможности по перестрахованию кредитов в России - РИА Новости, 12.04.2023
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12:42 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/perestrakhovanie-1864747202.html
РЭЦ: бизнес получит допвозможности по перестрахованию кредитов в России
РЭЦ: бизнес получит допвозможности по перестрахованию кредитов в России - РИА Новости, 12.04.2023
РЭЦ: бизнес получит допвозможности по перестрахованию кредитов в России
ЭКСАР (входит в группу Российского экспортного центра) расширит свои полномочия по перестрахованию торговых кредитов в отношении внутрироссийских поставок,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:42
2023-04-12T12:42
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ЭКСАР (входит в группу Российского экспортного центра) расширит свои полномочия по перестрахованию торговых кредитов в отношении внутрироссийских поставок, сообщает РЭЦ."Новые полномочия группа РЭЦ получит после того, как вступит в силу законопроект, предложенный специалистами Минэкономразвития России и Российского экспортного центра о внесении изменений в федеральные законы об организации страхового дела и об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", - говорится в сообщении.По словам авторов законопроекта, необходимость внесения таких поправок назрела давно. На фоне западных санкций в России наблюдается дефицит перестраховочной емкости. Начали сокращаться объемы страхового покрытия, предоставляемого коммерческими страховщиками. Недостаточные объемы страхового покрытия в перспективе могут существенно сократить возможность широкого использования отсрочки платежа российскими производителями, поставщиками и покупателями товаров и услуг на внутреннем рынке.Поставщики товаров и услуг, как правило, предоставляли покупателям отсрочку платежа при наличии договора страхования торговых кредитов, который позволяет предотвратить риски неплатежа за поставленный товар или услугу. С одной стороны, договор страхования дает поставщикам гарантию оплаты поставок, а с другой — позволяет покупателям уйти от предоплаты продукции и получить отсрочку платежа, не отвлекая денежные средства из оборота. Такой вид страхования был выгоден всем участникам торгово-денежных отношений.Дефицит покрытия по данному виду страхования может привести к сокращению объемов поставок, замедлению платежей и увеличению числа банкротств в реальном секторе экономики. Расширение полномочий ЭКСАР по перестрахованию на внутреннем рынке рассматривается в качестве временной меры поддержки в условиях действующих международных ограничительных мер.В сообщении отмечается, что внесение поправок в федеральные законы, регулирующие страховое дело и внешнеторговую деятельность позволят ЭКСАР взять на себя полномочия по перестрахованию торговых кредитов для увеличения объема перестраховочной емкости по данному виду страхования с целью поддержания товарооборота на внутреннем рынке России.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

РЭЦ: бизнес получит допвозможности по перестрахованию кредитов в России

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ЭКСАР (входит в группу Российского экспортного центра) расширит свои полномочия по перестрахованию торговых кредитов в отношении внутрироссийских поставок, сообщает РЭЦ.
"Новые полномочия группа РЭЦ получит после того, как вступит в силу законопроект, предложенный специалистами Минэкономразвития России и Российского экспортного центра о внесении изменений в федеральные законы об организации страхового дела и об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", - говорится в сообщении.
По словам авторов законопроекта, необходимость внесения таких поправок назрела давно. На фоне западных санкций в России наблюдается дефицит перестраховочной емкости. Начали сокращаться объемы страхового покрытия, предоставляемого коммерческими страховщиками. Недостаточные объемы страхового покрытия в перспективе могут существенно сократить возможность широкого использования отсрочки платежа российскими производителями, поставщиками и покупателями товаров и услуг на внутреннем рынке.
Поставщики товаров и услуг, как правило, предоставляли покупателям отсрочку платежа при наличии договора страхования торговых кредитов, который позволяет предотвратить риски неплатежа за поставленный товар или услугу. С одной стороны, договор страхования дает поставщикам гарантию оплаты поставок, а с другой — позволяет покупателям уйти от предоплаты продукции и получить отсрочку платежа, не отвлекая денежные средства из оборота. Такой вид страхования был выгоден всем участникам торгово-денежных отношений.
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Дефицит покрытия по данному виду страхования может привести к сокращению объемов поставок, замедлению платежей и увеличению числа банкротств в реальном секторе экономики. Расширение полномочий ЭКСАР по перестрахованию на внутреннем рынке рассматривается в качестве временной меры поддержки в условиях действующих международных ограничительных мер.
В сообщении отмечается, что внесение поправок в федеральные законы, регулирующие страховое дело и внешнеторговую деятельность позволят ЭКСАР взять на себя полномочия по перестрахованию торговых кредитов для увеличения объема перестраховочной емкости по данному виду страхования с целью поддержания товарооборота на внутреннем рынке России.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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