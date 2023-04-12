https://ria.ru/20230412/perestrakhovanie-1864747202.html
РЭЦ: бизнес получит допвозможности по перестрахованию кредитов в России
РЭЦ: бизнес получит допвозможности по перестрахованию кредитов в России - РИА Новости, 12.04.2023
РЭЦ: бизнес получит допвозможности по перестрахованию кредитов в России
ЭКСАР (входит в группу Российского экспортного центра) расширит свои полномочия по перестрахованию торговых кредитов в отношении внутрироссийских поставок,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:42
2023-04-12T12:42
2023-04-12T12:42
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ЭКСАР (входит в группу Российского экспортного центра) расширит свои полномочия по перестрахованию торговых кредитов в отношении внутрироссийских поставок, сообщает РЭЦ."Новые полномочия группа РЭЦ получит после того, как вступит в силу законопроект, предложенный специалистами Минэкономразвития России и Российского экспортного центра о внесении изменений в федеральные законы об организации страхового дела и об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", - говорится в сообщении.По словам авторов законопроекта, необходимость внесения таких поправок назрела давно. На фоне западных санкций в России наблюдается дефицит перестраховочной емкости. Начали сокращаться объемы страхового покрытия, предоставляемого коммерческими страховщиками. Недостаточные объемы страхового покрытия в перспективе могут существенно сократить возможность широкого использования отсрочки платежа российскими производителями, поставщиками и покупателями товаров и услуг на внутреннем рынке.Поставщики товаров и услуг, как правило, предоставляли покупателям отсрочку платежа при наличии договора страхования торговых кредитов, который позволяет предотвратить риски неплатежа за поставленный товар или услугу. С одной стороны, договор страхования дает поставщикам гарантию оплаты поставок, а с другой — позволяет покупателям уйти от предоплаты продукции и получить отсрочку платежа, не отвлекая денежные средства из оборота. Такой вид страхования был выгоден всем участникам торгово-денежных отношений.Дефицит покрытия по данному виду страхования может привести к сокращению объемов поставок, замедлению платежей и увеличению числа банкротств в реальном секторе экономики. Расширение полномочий ЭКСАР по перестрахованию на внутреннем рынке рассматривается в качестве временной меры поддержки в условиях действующих международных ограничительных мер.В сообщении отмечается, что внесение поправок в федеральные законы, регулирующие страховое дело и внешнеторговую деятельность позволят ЭКСАР взять на себя полномочия по перестрахованию торговых кредитов для увеличения объема перестраховочной емкости по данному виду страхования с целью поддержания товарооборота на внутреннем рынке России.
https://ria.ru/20230407/msp-eksportery-1863782691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ЭКСАР (входит в группу Российского экспортного центра) расширит свои полномочия по перестрахованию торговых кредитов в отношении внутрироссийских поставок, сообщает РЭЦ.
"Новые полномочия группа РЭЦ получит после того, как вступит в силу законопроект, предложенный специалистами Минэкономразвития России
и Российского экспортного центра о внесении изменений в федеральные законы об организации страхового дела и об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", - говорится в сообщении.
По словам авторов законопроекта, необходимость внесения таких поправок назрела давно. На фоне западных санкций в России наблюдается дефицит перестраховочной емкости. Начали сокращаться объемы страхового покрытия, предоставляемого коммерческими страховщиками. Недостаточные объемы страхового покрытия в перспективе могут существенно сократить возможность широкого использования отсрочки платежа российскими производителями, поставщиками и покупателями товаров и услуг на внутреннем рынке.
Поставщики товаров и услуг, как правило, предоставляли покупателям отсрочку платежа при наличии договора страхования торговых кредитов, который позволяет предотвратить риски неплатежа за поставленный товар или услугу. С одной стороны, договор страхования дает поставщикам гарантию оплаты поставок, а с другой — позволяет покупателям уйти от предоплаты продукции и получить отсрочку платежа, не отвлекая денежные средства из оборота. Такой вид страхования был выгоден всем участникам торгово-денежных отношений.
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Дефицит покрытия по данному виду страхования может привести к сокращению объемов поставок, замедлению платежей и увеличению числа банкротств в реальном секторе экономики. Расширение полномочий ЭКСАР по перестрахованию на внутреннем рынке рассматривается в качестве временной меры поддержки в условиях действующих международных ограничительных мер.
В сообщении отмечается, что внесение поправок в федеральные законы, регулирующие страховое дело и внешнеторговую деятельность позволят ЭКСАР взять на себя полномочия по перестрахованию торговых кредитов для увеличения объема перестраховочной емкости по данному виду страхования с целью поддержания товарооборота на внутреннем рынке России.