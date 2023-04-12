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В ЛНР много желающих получить паспорт гражданина России - РИА Новости, 12.04.2023
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19:55 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/pasport-1864899612.html
В ЛНР много желающих получить паспорт гражданина России
В ЛНР много желающих получить паспорт гражданина России - РИА Новости, 12.04.2023
В ЛНР много желающих получить паспорт гражданина России
На сегодняшний день в Луганской Народной Республике большое количество людей, желающих получить паспорт РФ, заявил в среду врио главы ЛНР Леонид Пасечник в ходе РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:55
2023-04-12T19:55
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид пасечник
россия
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. На сегодняшний день в Луганской Народной Республике большое количество людей, желающих получить паспорт РФ, заявил в среду врио главы ЛНР Леонид Пасечник в ходе прямой линии с жителями республики. "На сегодняшний день мы выдаем паспорта абсолютно всем гражданам, проживающим на территории республики. Желающих получить паспорт гражданина РФ очень много в республике, очереди сейчас большие и мы сейчас работаем в этом направлении", - заявил врио главы ЛНР. Также он заявил, что правительством республики созданы передвижные мобильные комплексы по приему и оформлению документов, которые прибывают к пожилым и маломобильным гражданам. 30 сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
https://ria.ru/20230409/mariupol-1864038989.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, россия
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия
В ЛНР много желающих получить паспорт гражданина России

Пасечник рассказал, что в ЛНР много желающих получить паспорт гражданина России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПолучение российского паспорта
Получение российского паспорта - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. На сегодняшний день в Луганской Народной Республике большое количество людей, желающих получить паспорт РФ, заявил в среду врио главы ЛНР Леонид Пасечник в ходе прямой линии с жителями республики.
"На сегодняшний день мы выдаем паспорта абсолютно всем гражданам, проживающим на территории республики. Желающих получить паспорт гражданина РФ очень много в республике, очереди сейчас большие и мы сейчас работаем в этом направлении", - заявил врио главы ЛНР.
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Также он заявил, что правительством республики созданы передвижные мобильные комплексы по приему и оформлению документов, которые прибывают к пожилым и маломобильным гражданам.
«
"Жителям, которые проживают в отдаленных (районах –ред.) или ограничены в передвижении, им наверняка достаточно сложно отстоять эту очередь или прибыть в отдел, нами созданы передвижные мобильные комплексы, которые прибывают в отдаленный район для обслуживания всех желающих", - уточнил Пасечник.
30 сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
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