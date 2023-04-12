https://ria.ru/20230412/pasport-1864899612.html

В ЛНР много желающих получить паспорт гражданина России

В ЛНР много желающих получить паспорт гражданина России - РИА Новости, 12.04.2023

В ЛНР много желающих получить паспорт гражданина России

На сегодняшний день в Луганской Народной Республике большое количество людей, желающих получить паспорт РФ, заявил в среду врио главы ЛНР Леонид Пасечник в ходе РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T19:55

2023-04-12T19:55

2023-04-12T19:55

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид пасечник

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826765481_0:111:3071:1839_1920x0_80_0_0_6914940283777fc98a80d7d63ece88c4.jpg

ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. На сегодняшний день в Луганской Народной Республике большое количество людей, желающих получить паспорт РФ, заявил в среду врио главы ЛНР Леонид Пасечник в ходе прямой линии с жителями республики. "На сегодняшний день мы выдаем паспорта абсолютно всем гражданам, проживающим на территории республики. Желающих получить паспорт гражданина РФ очень много в республике, очереди сейчас большие и мы сейчас работаем в этом направлении", - заявил врио главы ЛНР. Также он заявил, что правительством республики созданы передвижные мобильные комплексы по приему и оформлению документов, которые прибывают к пожилым и маломобильным гражданам. 30 сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.

https://ria.ru/20230409/mariupol-1864038989.html

https://ria.ru/20230329/moskalkova-1861415273.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, россия