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Украинская полиция расследует оскорбления верующих ведущими "95 квартала" - РИА Новости, 12.04.2023
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Религия
 
22:34 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/oskorbleniya-1864926388.html
Украинская полиция расследует оскорбления верующих ведущими "95 квартала"
Украинская полиция расследует оскорбления верующих ведущими "95 квартала" - РИА Новости, 12.04.2023
Украинская полиция расследует оскорбления верующих ведущими "95 квартала"
Украинские правоохранители начали расследование информации об оскорблении верующих ведущими "95 квартала" в декабре прошлого года, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T22:34
2023-04-12T22:34
религия
украина
россия
петр порошенко
киев
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители начали расследование информации об оскорблении верующих ведущими "95 квартала" в декабре прошлого года, сообщили в Telegram-канале канонической УПЦ. Сообщается, что в декабре 2022 года ведущие из студии "95 квартал" в комедийном шоу "Байрактар News" высмеивали прихожан, духовенство УПЦ и веру в бога в целом, а также призывали к физическому насилию в отношении священнослужителей церкви, предложив ввести оплату за возможность физически поглумиться над духовенством: "плюнуть в священника УПЦ МП – 20 гривен, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике – 50 гривен, ударить по левой щеке и автоматически по правой – 100 гривен (около 0,5 доллара, 1,3 доллара и 2,7 доллара соответственно -ред.)". "Следственный отдел Печерского Управления Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве наконец начал досудебное расследование по факту высказываний Пикалова Александра Викторовича и Кошевого Евгения Викторовича. в передаче "Байрактар News", которые включали в себя унижение чести и достоинства граждан в соответствии с их религиозными убеждениями", - говорится в сообщении УПЦ. Сообщается, что после выхода выпуска передачи был зафиксирован рост числа случаев применения грубой физической силы к духовенству и прихожанам УПЦ, в частности многочисленные провокации у стен Киево-Печерской лавры и попытки силового захвата монастыря. Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в Украине, к которой себя причисляют миллионы верующих, – переросло в масштабную государственную кампанию против нее в 2018 году. Тогда по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались массовые рейдерские захваты храмов, нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих УПЦ. В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230412/upts-1864781455.html
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украина, россия, петр порошенко, киев, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Петр Порошенко, Киев, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Украинская полиция расследует оскорбления верующих ведущими "95 квартала"

УПЦ: украинская полиция расследует оскорбления верующих ведущими "95 квартала"

© Фото : УПЦСотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : УПЦ
Сотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители начали расследование информации об оскорблении верующих ведущими "95 квартала" в декабре прошлого года, сообщили в Telegram-канале канонической УПЦ.
Сообщается, что в декабре 2022 года ведущие из студии "95 квартал" в комедийном шоу "Байрактар News" высмеивали прихожан, духовенство УПЦ и веру в бога в целом, а также призывали к физическому насилию в отношении священнослужителей церкви, предложив ввести оплату за возможность физически поглумиться над духовенством: "плюнуть в священника УПЦ МП – 20 гривен, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике – 50 гривен, ударить по левой щеке и автоматически по правой – 100 гривен (около 0,5 доллара, 1,3 доллара и 2,7 доллара соответственно -ред.)".
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В УПЦ рассказали о нападавшем на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского
Вчера, 14:24
"Следственный отдел Печерского Управления Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве наконец начал досудебное расследование по факту высказываний Пикалова Александра Викторовича и Кошевого Евгения Викторовича. в передаче "Байрактар News", которые включали в себя унижение чести и достоинства граждан в соответствии с их религиозными убеждениями", - говорится в сообщении УПЦ.
Сообщается, что после выхода выпуска передачи был зафиксирован рост числа случаев применения грубой физической силы к духовенству и прихожанам УПЦ, в частности многочисленные провокации у стен Киево-Печерской лавры и попытки силового захвата монастыря.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в Украине, к которой себя причисляют миллионы верующих, – переросло в масштабную государственную кампанию против нее в 2018 году. Тогда по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались массовые рейдерские захваты храмов, нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих УПЦ.
В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаРоссияПетр ПорошенкоКиевУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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