Украинская полиция расследует оскорбления верующих ведущими "95 квартала"
УПЦ: украинская полиция расследует оскорбления верующих ведущими "95 квартала"
Сотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители начали расследование информации об оскорблении верующих ведущими "95 квартала" в декабре прошлого года, сообщили в Telegram-канале канонической УПЦ.
Сообщается, что в декабре 2022 года ведущие из студии "95 квартал" в комедийном шоу "Байрактар News" высмеивали прихожан, духовенство УПЦ и веру в бога в целом, а также призывали к физическому насилию в отношении священнослужителей церкви, предложив ввести оплату за возможность физически поглумиться над духовенством: "плюнуть в священника УПЦ МП – 20 гривен, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике – 50 гривен, ударить по левой щеке и автоматически по правой – 100 гривен (около 0,5 доллара, 1,3 доллара и 2,7 доллара соответственно -ред.)".
"Следственный отдел Печерского Управления Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве наконец начал досудебное расследование по факту высказываний Пикалова Александра Викторовича и Кошевого Евгения Викторовича. в передаче "Байрактар News", которые включали в себя унижение чести и достоинства граждан в соответствии с их религиозными убеждениями", - говорится в сообщении УПЦ.
Сообщается, что после выхода выпуска передачи был зафиксирован рост числа случаев применения грубой физической силы к духовенству и прихожанам УПЦ, в частности многочисленные провокации у стен Киево-Печерской лавры и попытки силового захвата монастыря.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в Украине, к которой себя причисляют миллионы верующих, – переросло в масштабную государственную кампанию против нее в 2018 году. Тогда по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались массовые рейдерские захваты храмов, нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих УПЦ.
В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".