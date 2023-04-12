https://ria.ru/20230412/odnoklassniki-1864801869.html
Одноклассники отмечают День космонавтики
Одноклассники отмечают День космонавтики - РИА Новости, 12.04.2023
Одноклассники отмечают День космонавтики
Ко Дню космонавтики Одноклассники и Музей космонавтики запускают интерактивную онлайн-программу. С 12 по 16 апреля в официальной группе музея пользователи... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:24
2023-04-12T15:24
2023-04-12T15:24
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ко Дню космонавтики Одноклассники и Музей космонавтики запускают интерактивную онлайн-программу. С 12 по 16 апреля в официальной группе музея пользователи смогут проверить свои знания о первых достижениях в области освоения космоса, а также принять участие в фотомарафоне, посвященном отечественной космонавтике. 12 апреля Музей космонавтики выпустит эксклюзивный видеоквест с Александром Мисуркиным — Героем России, летчиком-космонавтом. Он загадает по одному экспонату из каждого зала музея, а в конце дня проект объявит семь победителей, которые первыми назовут правильные ответы. Также музей космонавтики выпустил тематический набор в сервисе "Настроения", в котором будут экспонаты музея, звезды и планеты. К старту проекта пользователи смогут установить тематические рамки на аватар в ОК в приложении "Волшебные рамки". Кроме того, в сервисе "Увлечения" появился раздел с видео на космическую тематику. В отдельной вкладке можно найти архивные видеоролики от Музея космонавтики и Роскосмоса.
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одноклассники.ru
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ко Дню космонавтики Одноклассники и Музей космонавтики запускают интерактивную онлайн-программу. С 12 по 16 апреля в официальной группе музея пользователи смогут проверить свои знания о первых достижениях в области освоения космоса, а также принять участие в фотомарафоне, посвященном отечественной космонавтике.
12 апреля Музей космонавтики выпустит эксклюзивный видеоквест с Александром Мисуркиным — Героем России, летчиком-космонавтом. Он загадает по одному экспонату из каждого зала музея, а в конце дня проект объявит семь победителей, которые первыми назовут правильные ответы. Также музей космонавтики выпустил тематический набор в сервисе "Настроения", в котором будут экспонаты музея, звезды и планеты.
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К старту проекта пользователи смогут установить тематические рамки на аватар в ОК в приложении "Волшебные рамки". Кроме того, в сервисе "Увлечения" появился раздел с видео на космическую тематику. В отдельной вкладке можно найти архивные видеоролики от Музея космонавтики и Роскосмоса.