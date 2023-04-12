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Дело архидиакона Киево-Печерской лавры о препятствовании СМИ передали в суд - РИА Новости, 12.04.2023
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Религия
 
11:55 12.04.2023 (обновлено: 12:06 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/obvinenie-1864724099.html
Дело архидиакона Киево-Печерской лавры о препятствовании СМИ передали в суд
Дело архидиакона Киево-Печерской лавры о препятствовании СМИ передали в суд - РИА Новости, 12.04.2023
Дело архидиакона Киево-Печерской лавры о препятствовании СМИ передали в суд
Киевская городская прокуратура сообщила о передаче в суд дела архидиакона Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, который якобы препятствовал журналистам,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:55
2023-04-12T12:06
религия
россия
украина
киев
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киевская городская прокуратура сообщила о передаче в суд дела архидиакона Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, который якобы препятствовал журналистам, освещавшим конфликт, возникший из-за намерения украинских властей выселить из монастыря насельников. "При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении служителя Свято-Успенской Киево-Печерской лавры по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале. Согласно материалам уголовного производства, 30 марта журналисты "Общественного вещания" снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры, в это время к оператору подошел архидиакон, "схвативший микрофон, сломал крепление к видеокамере", после чего журналист не смог продолжить работу. Сообщается, что обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов гражданина или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230409/arenda-1864116747.html
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россия, украина, киев, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Украина, Киев, Ситуация вокруг УПЦ
Дело архидиакона Киево-Печерской лавры о препятствовании СМИ передали в суд

Архидиакона Киево-Печерской лавры обвинили в препятствовании журналистской деятельности

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киевская городская прокуратура сообщила о передаче в суд дела архидиакона Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, который якобы препятствовал журналистам, освещавшим конфликт, возникший из-за намерения украинских властей выселить из монастыря насельников.
"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении служителя Свято-Успенской Киево-Печерской лавры по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.
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Согласно материалам уголовного производства, 30 марта журналисты "Общественного вещания" снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры, в это время к оператору подошел архидиакон, "схвативший микрофон, сломал крепление к видеокамере", после чего журналист не смог продолжить работу.
Сообщается, что обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов гражданина или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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