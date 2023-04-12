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Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР

Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР - РИА Новости, 12.04.2023

Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР

Украинские войска в 17.00 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Владимировка под Угледаром, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:10

2023-04-12T17:10

2023-04-12T17:17

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Владимировка под Угледаром, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Поселок Владимировка находится менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о ранении мирного жителя во Владимировке в результате обстрела со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины