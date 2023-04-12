Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть натовских снарядов по Владимировке
Осколок украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Владимировка под Угледаром, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Поселок Владимировка находится менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о ранении мирного жителя во Владимировке в результате обстрела со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.