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В Белгородской области мужчина получил контузию при обстреле ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 12.04.2023 (обновлено: 14:06 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/obstrel-1864775208.html
В Белгородской области мужчина получил контузию при обстреле ВСУ
В Белгородской области мужчина получил контузию при обстреле ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023
В Белгородской области мужчина получил контузию при обстреле ВСУ
Житель села в Белгородской области получил контузию в результате украинского обстрела, но от госпитализации отказался, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:05
2023-04-12T14:06
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Житель села в Белгородской области получил контузию в результате украинского обстрела, но от госпитализации отказался, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что при обстреле осколки повредили одно домовладение и сарай. Глава области рассказал также, что обстрелом хутора Старый Волоконовского района задеты 4 домовладения, в нем веден режим ЧС, жители эвакуированы. На всей территории Белгородской области больше года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В 15 населенных пунктах введена чрезвычайная ситуация муниципального уровня, около 4000 жителей региона проживают в пунктах временного размещения.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области мужчина получил контузию при обстреле ВСУ

Губернатор Гладков: мужчину контузило при обстреле ВСУ села Новостроевка-Вторая

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Житель села в Белгородской области получил контузию в результате украинского обстрела, но от госпитализации отказался, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"Сегодня сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. К сожалению, есть один пострадавший мирный житель в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа… Все обошлось только легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался", - написал Гладков.

Он добавил, что при обстреле осколки повредили одно домовладение и сарай.
Глава области рассказал также, что обстрелом хутора Старый Волоконовского района задеты 4 домовладения, в нем веден режим ЧС, жители эвакуированы.
На всей территории Белгородской области больше года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В 15 населенных пунктах введена чрезвычайная ситуация муниципального уровня, около 4000 жителей региона проживают в пунктах временного размещения.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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