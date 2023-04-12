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В Белгородской области мужчина получил контузию при обстреле ВСУ
В Белгородской области мужчина получил контузию при обстреле ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023
В Белгородской области мужчина получил контузию при обстреле ВСУ
Житель села в Белгородской области получил контузию в результате украинского обстрела, но от госпитализации отказался, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:05
2023-04-12T14:05
2023-04-12T14:06
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Житель села в Белгородской области получил контузию в результате украинского обстрела, но от госпитализации отказался, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что при обстреле осколки повредили одно домовладение и сарай. Глава области рассказал также, что обстрелом хутора Старый Волоконовского района задеты 4 домовладения, в нем веден режим ЧС, жители эвакуированы. На всей территории Белгородской области больше года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В 15 населенных пунктах введена чрезвычайная ситуация муниципального уровня, около 4000 жителей региона проживают в пунктах временного размещения.
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области мужчина получил контузию при обстреле ВСУ
Губернатор Гладков: мужчину контузило при обстреле ВСУ села Новостроевка-Вторая