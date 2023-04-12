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В Белгородской области мужчина получил контузию при обстреле ВСУ

В Белгородской области мужчина получил контузию при обстреле ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023

В Белгородской области мужчина получил контузию при обстреле ВСУ

Житель села в Белгородской области получил контузию в результате украинского обстрела, но от госпитализации отказался, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:05

2023-04-12T14:05

2023-04-12T14:06

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Житель села в Белгородской области получил контузию в результате украинского обстрела, но от госпитализации отказался, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что при обстреле осколки повредили одно домовладение и сарай. Глава области рассказал также, что обстрелом хутора Старый Волоконовского района задеты 4 домовладения, в нем веден режим ЧС, жители эвакуированы. На всей территории Белгородской области больше года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В 15 населенных пунктах введена чрезвычайная ситуация муниципального уровня, около 4000 жителей региона проживают в пунктах временного размещения.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины